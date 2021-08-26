AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense está escalado para jogo com o Atlético-MG na Copa do Brasil; veja o time e onde assistir
futebol

Fluminense está escalado para jogo com o Atlético-MG na Copa do Brasil; veja o time e onde assistir

Equipes fazem o jogo de ida da Copa do Brasil nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos; volta será no Mineirão, dia 15...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 20:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 20:33
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense está pronto e escalado para abrir as quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, contra o Atlético-MG, no Estádio Nilton Santos. No segundo jogo como treinador, Marcão vai repetir o time que empatou com o Galo no confronto da última segunda-feira, pelo Brasileirão. A partida começa às 21h30 e tem transmissão do SporTV e do Premiere, além do tempo real no LANCE!.
+ Gestão Mário Bittencourt chega a 28 reforços e cinco técnicos no Fluminense; veja a lista
Assim, o Flu jogará com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Luiz Henrique, Lucca e Fred.
Já o Atlético-MG de Cuca entra em campo com: Everson; Guga, Igor Rabelo, Alonso e Arana; Allan, Zaracho e Nacho; Savarino, Vargas e Hulk
Veja os confrontos da Copa do Brasil
​Vale lembrar que o técnico Marcão não pode contar com o zagueiro Manoel, suspenso após ser expulso na fase anterior, além de Caio Paulista, que ainda sente dores e não está disponível. O jovem Kayky, que acertou a ida para o Manchester City, da Inglaterra, nem foi relacionado. Ganso e Hudson seguem fora após cirurgias. Cazares já atuou pelo Corinthians na competição e não pode jogar. VEJA OS RELACIONADOS:
Goleiros: Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, Luan Freitas, Luccas Claro e NinoLaterais: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Samuel XavierMeio-campistas: André, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nene, Nonato, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Abel Hernández, Bobadilla, Fred, Lucca e Luiz Henrique

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez
Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama
Imagem de destaque
A ascensão de Bellingham: feitos do 'maestro' da Inglaterra na Copa podem torná-lo uma lenda do futebol?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados