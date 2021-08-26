Fluminense está escalado para jogo com o Atlético-MG na Copa do Brasil; veja o time e onde assistir

O Fluminense está pronto e escalado para abrir as quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, contra o Atlético-MG, no Estádio Nilton Santos. No segundo jogo como treinador, Marcão vai repetir o time que empatou com o Galo no confronto da última segunda-feira, pelo Brasileirão. A partida começa às 21h30 e tem transmissão do SporTV e do Premiere, além do tempo real no LANCE!.
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Assim, o Flu jogará com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Luiz Henrique, Lucca e Fred.
Já o Atlético-MG de Cuca entra em campo com: Everson; Guga, Igor Rabelo, Alonso e Arana; Allan, Zaracho e Nacho; Savarino, Vargas e Hulk
Veja os confrontos da Copa do Brasil
Vale lembrar que o técnico Marcão não pode contar com o zagueiro Manoel, suspenso após ser expulso na fase anterior, além de Caio Paulista, que ainda sente dores e não está disponível. O jovem Kayky, que acertou a ida para o Manchester City, da Inglaterra, nem foi relacionado. Ganso e Hudson seguem fora após cirurgias. Cazares já atuou pelo Corinthians na competição e não pode jogar. VEJA OS RELACIONADOS:
Goleiros: Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, Luan Freitas, Luccas Claro e NinoLaterais: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Samuel XavierMeio-campistas: André, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nene, Nonato, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Abel Hernández, Bobadilla, Fred, Lucca e Luiz Henrique