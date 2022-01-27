Fluminense está escalado para estreia no Carioca; veja o time e onde assistir

O Fluminense está pronto para a estreia em 2022. Em sua primeira escalação, o técnico Abel Braga já surpreendeu e mandará um esquema com três zagueiros a campo, utilizando o volante Felipe Melo como defensor/líbero. Além disso, Fred comanda o ataque diante do Bangu, às 20h30, no Estádio Luso-Brasileiro.O duelo será transmitido pelo Cariocão Play e FluTV Play, além de tempo real do LANCE!. Fábio não foi relacionado e é o desfalque da equipe. O goleiro foi contratado após o período de inscrições para a primeira rodada.

Desta forma, o Fluminense entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Felipe Melo, Cristiano; André, Yago Felipe, Nathan; Willian, Fred.

Já o Bangu irá com: Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Brito, Renatinho; Roberto Baggio, Denilson, Daniel Dias, Luis Araújo; Santarém e Lucas Oliveira.

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Sem o Maracanã, que tem previsão de retorno para as semifinais do Carioca depois de passar por reforma no gramado, o Fluminense vai mandar suas partidas no Luso-Brasileiro. O estádio tem uma capacidade menor, de até 4 mil ingressos no total, e estará cheio para o jogo desta quinta-feira.VEJA OS RELACIONADOS PARA A PARTIDA:Marcos Felipe, Muriel, Pedro Rangel; David Braz, Luccas Claro, Manoel, Nino; Calegari, Cris Silva, Pineida, Samuel Xavier; André, Felipe Melo, Martinelli, Nathan, Nonato, PH Ganso, Wellington, Yago Felipe; Caio Paulista, Fred, Germán Cano e Willian Bigode.