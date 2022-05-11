Fluminense está escalado para enfrentar o Vila Nova pela Copa do Brasil; veja os times e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Tricolor entra em campo pela classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. No Serra Dourada, o Vila Nova recebe o Fluminense, às 21h30, em jogo válido pela terceira fase da competição. Para o duelo, Diniz acionou Nathan no meio-campo, para substituir Ganso. Cris Silva, que não foi relacionado, será substituído por Pineida na lateral-esquerda. A partida será transmitida pela Rede Globo, SporTV e Tempo Real do LANCE!Assim, o Flu está escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Pineida; Wellington, André, Yago Felipe, Nathan; Luiz Henrique e Germán Cano.
E o Vila Nova com: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato, Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende, Victor Andrade; Matheuzinho, Rubens e Pablo Dyego.
+ Relembre 10 fatos da primeira passagem de Diniz pelo FluminenseVEJA OS RELACIONADOS DO FLUMINENSEGoleiros: Fábio, Marcos Felipe e Muriel.Zagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e Nino. Laterais: Calegari, Marlon, Pineida e Samuel Xavier. Meias/Volantes: André, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, Wellington e Yago Felipe.Atacantes: Caio Paulista, Fred, Germán Cano, Luiz Henrique, Matheus Martins e Willian Bigode.
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