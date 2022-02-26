Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Fluminense está escalado para enfrentar o Vasco pelo Carioca; veja os times e onde assistir
Fluminense está escalado para enfrentar o Vasco pelo Carioca; veja os times e onde assistir

Sem Fred, Abel Braga acionou Germán Cano e poupou titulares; Vasco entra com o time titular para garantir a classificação na semifinal do Carioca...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 16:07

LanceNet

O Fluminense divulgou a escalação para o clássico contra o Vasco às 19h, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. Sem Fred, Abel Braga acionou Germán Cano e poupou titulares visando a partida da Libertadores. Do time principal, apenas Marcos Felipe e Samuel Xavuer entrarão em campo. O jogo, válido pela nona rodada do Carioca, será transmitido pelo Cariocão Play e Tempo Real do LANCE!Assim, o Fluminense entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro, Pineida; Wellington, Martinelli, Nonato, PH Ganso; Jhon Arias e Germán Cano.
O Vasco está escalado com: Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Nenê; Gabriel Pec e Raniel.
Veja os relacionados para a partida​Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e Muriel.Zagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e Matheus Ferraz. Laterais: Cris Silva, Pineida e Samuel Xavier. Meias: André, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, PH Ganso, Wellington e Yago Felipe. ​Atacantes: Caio Paulista, Germán Cano, Luiz Henrique, Matheus Martins e Willian Bigode.
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados