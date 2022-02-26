Fluminense está escalado para enfrentar o Vasco pelo Carioca; veja os times e onde assistir

O Fluminense divulgou a escalação para o clássico contra o Vasco às 19h, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. Sem Fred, Abel Braga acionou Germán Cano e poupou titulares visando a partida da Libertadores. Do time principal, apenas Marcos Felipe e Samuel Xavuer entrarão em campo. O jogo, válido pela nona rodada do Carioca, será transmitido pelo Cariocão Play e Tempo Real do LANCE!Assim, o Fluminense entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro, Pineida; Wellington, Martinelli, Nonato, PH Ganso; Jhon Arias e Germán Cano.
O Vasco está escalado com: Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Nenê; Gabriel Pec e Raniel.
Veja os relacionados para a partidaGoleiros: Fábio, Marcos Felipe e Muriel.Zagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e Matheus Ferraz. Laterais: Cris Silva, Pineida e Samuel Xavier. Meias: André, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, PH Ganso, Wellington e Yago Felipe. Atacantes: Caio Paulista, Germán Cano, Luiz Henrique, Matheus Martins e Willian Bigode.