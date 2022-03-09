Fluminense está escalado para enfrentar o Olimpia; veja os times e onde assistir o jogo pela Libertadores

O Fluminense está escalado para enfrentar o Olimpia. Ainda sem Fred, o técnico Abel Braga repetiu a escalação da partida contra o Millonarios. Do outro lado, os paraguaios entram sem o goleiro titular, que era dúvida para a decisão. As equipes entram em campo às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da Libertadores, com transmissão do SBT, ESPN, Star+, Conmebol TV e Tempo Real do LANCE!. O vencedor da etapa, que será decidida no Paraguai, irá avançar para a fase de grupos do torneio. Assim, o Fluminense entra em campo com: Fábio; Nino, Felipe Melo, David Braz; Calegari, André, Yago Felipe, Cris Silva; Luiz Henrique, Willian e Cano.