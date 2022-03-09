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Fluminense está escalado para enfrentar o Olimpia; veja os times e onde assistir o jogo pela Libertadores

Abel Braga repetiu escalação dos confrontos contra o Millonarios; Olimpia tem dois desfalques para o jogo no Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 20:24

Publicado em 09 de Março de 2022 às 20:24

O Fluminense está escalado para enfrentar o Olimpia. Ainda sem Fred, o técnico Abel Braga repetiu a escalação da partida contra o Millonarios. Do outro lado, os paraguaios entram sem o goleiro titular, que era dúvida para a decisão. As equipes entram em campo às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da Libertadores, com transmissão do SBT, ESPN, Star+, Conmebol TV e Tempo Real do LANCE!. O vencedor da etapa, que será decidida no Paraguai, irá avançar para a fase de grupos do torneio. Assim, o Fluminense entra em campo com: Fábio; Nino, Felipe Melo, David Braz; Calegari, André, Yago Felipe, Cris Silva; Luiz Henrique, Willian e Cano.
O Olimpia está escalado com: Gastón Olveira; Victor Salazar, Saúl Salcedo, Alcáraz, Iván Torres; Alejandro Silva, M. Gómez, Richard Ortiz; Derlis González, Fernando Cardozo e Recalde. Veja os relacionados para a partida: ​Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e Muriel.Zagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e Nino.Laterais: Calegari, Cris Silva, Pineida e Samuel Xavier.Meias/Volantes: André, Felipe Melo, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, PH Ganso, Wellington e Yago Felipe. Atacantes: Germán Cano, Luiz Henrique e Bigode.
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Crédito: FluminenseeOlimpiaseenfrentamàs21h30(MAUROPIMENTEL/AFP

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