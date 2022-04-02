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Fluminense está escalado para enfrentar o Flamengo pela final do Carioca; veja os times e onde assistir

Nino retorna aos gramados e PH Ganso é titular; Abel Braga repetiu o mesmo esquema do primeiro jogo...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 14:13

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 14:13

Neste sábado, o Fluminense recebe o Flamengo no Maracanã, às 18h, pelo segundo jogo da final do Carioca. Após vencer por 2 a 0 a primeira partida, Abel Braga optou por utilizar o esquema com três zagueiros do último duelo. O time contará com o retorno de Nino e também entrará em campo com Manoel, no lugar de Felipe Melo. No meio, PH Ganso retorna à titularidade. O jogo será transmitido pela Record TV, pay-per-view e Tempo Real do LANCE!Assim, o Flu entra com: Fábio; Nino, Manoel, David Braz; Calegari, André, Yago Felipe, Cris Silva; PH Ganso, Cano e Jhon Arias.
O Flamengo entra com: Hugo; Rodinei, Fabrício, David Luiz, Filipe Luís; João Gomes, Andreas, Arrascaeta; Lázaro, Gabi, Bruno Henrique.

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