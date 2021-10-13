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Fluminense está escalado para enfrentar o Corinthians pelo Brasileiro; veja times e onde assistir

Sem Luccas Claro e Fred, Marcão escalou David Braz na zaga e Bobadilla no ataque; John Kennedy também é opção no setor ofensivo...
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Publicado em 

13 out 2021 às 20:12

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 20:12

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense enfrenta o Corinthians, às 21h, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira. Para o jogo, válido pela 26ª rodada do Brasileiro, o técnico Marcão não poderá contar com Luccas Claro, que cumpre suspensão após o terceiro cartão amarelo, e Fred, que fissurou o dedo do pé esquerdo na última terça. Sem dois titulares, a equipe vem com modificações para o duelo. A partida será transmitida pelo Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!David Braz, que atuou em cinco jogos na competição pelo Fluminense, ocupa o lugar do zagueiro titular. No caso de Fred, é Bobadilla quem cumpre a função de centroavante na partida. O atacante John Kennedy, que transita entre o sub-20 e profissional do Fluminense, é mais uma opção no banco de reservas.
> Confira a classificação da Série A Assim, o Flu entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Danilo Barcelos; André, Nonato e Yago Felipe; Luiz Henrique Caio Paulista e Bobadilla.
Já o Corinthians está escalado com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Willian, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira; Róger Guedes.

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