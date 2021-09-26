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Fluminense está escalado para duelo com o Red Bull Bragantino no Brasileirão; veja time e onde assistir

Equipes se enfrentam pela quarta vez na temporada neste domingo, às 16h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 15:19
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
O Fluminense está preparado para voltar a atuar no Maracanã no confronto com o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 16h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com praticamente força máxima, o técnico Marcão terá os retornos do volante André e do atacante Fred na equipe titular. Calegari entra na vaga do machucado Samuel Xavier e Nonato começa no meio. O jogo tem transmissão da Globo, Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!.
+ Onde joga, idade e até quando: veja quais são os tempos de contrato do elenco do Fluminense
Assim, o Fluminense entra em campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Nonato e Yago Felipe; Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred. Já o Red Bull Bragantino de Maurício Barbieri poupa os titulares e será formado com: Júlio Cesar, Weverton, Léo Realpe, Natan e Luan Cândido; Emi Martínez, Cristiano, Vitinho e Helinho; Gabriel Novaes e Pedrinho.
Veja a tabela do Brasileirão
​Apenas sem o zagueiro Manoel, que está em transição após sentir dores, além de Paulo Henrique Ganso e Hudson, com lesões mais graves, o Fluminense tenta manter a sequência sem derrotas no Brasileirão. A equipe está em oitavo, com 29 pontos, e quer ficar próximo ao G6.

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