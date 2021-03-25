  • Fluminense está em lista da revista FourFourTwo dos '100 melhores escudos de todos os tempos'
futebol

Fluminense está em lista da revista FourFourTwo dos '100 melhores escudos de todos os tempos'

Entre clubes brasileiros, a revista também listou Chapecoense, Palmeiras e Vasco...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 15:34

LanceNet

Crédito: Ganso comemora o gol da vitória sobre o Bangu (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Nesta quinta-feira, a revista inglesa "FourFourTwo" publicou uma lista com os "100 melhores escudos de clubes de futebol de todos os tempos". A relação trás times de cinco continentes e, dentre eles, está o Fluminense.
> Relembre as campanhas do Fluminense na LibertadoresEntre clubes brasileiros, a revista também listou Chapecoense, Palmeiras e Vasco. Como não se trata de um ranking do 1º ao 100º, a lista aparece em ordem alfabética.
- O distintivo do Fluminense é raro na medida em que parece natural como emblema de um clube de futebol e de um navio pirata. O “FFC” é uma atualização do Fulham (time da Inglaterra). Desculpe, Cottagers (referência ao Fulham) - disse a revista sobre o escudo do Fluminense, que ainda complementou:
O vermelho e o verde obviamente denotam as cores do clube, enquanto nós somos grandes fãs do texto gótico swirly. O clube até usou as iniciais por conta própria como um emblema do clube no passado. É todo o distintivo que você imagina ter um time que joga no Maracanã.VEJA A LISTA COMPLETA
EUROPA
Alemanha: 1860 Munique, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Colônia, Duisburg, Hamburgo, Hansa Rostock, Karlsruher e Werder Bremen;
Dinamarca: Copenhague;
Escócia: Aberdeen, Celtic;
Espanha: Atlético de Madrid, Barcelona, Celta de Vigo, Levante, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla (de 1918 a 1921), Sporting Gijón (de 1950 a 1974) e Valencia;
França: Caen, OL Reign, Olympique de Marselha (de 1972 a 1986), Paris FC e PSG (de 1992 a 1996);
Grécia: Olympiacos;
Holanda: Ajax, Heereveen e PSV;
Inglaterra: Arsenal (de 1936 a 1949), Birmingham, Blackburn, Bolton, Bristol City, Forest Green, Leeds (de 1973 a 1978), Leicester (de 1983 a 1992), Lincoln City, Liverpool, Luton Town, Manchester City (de 1976 a 1978), Manchester United (de 1970 a 1973), Newcastle (de 1983 a 1988), Notts County, Oldham Athletic, Salford City, Scunthorpe United, Sheffield Wednesday e West Bromwich (1900 a 2006);
Itália: AC Milan, Bari (de 2011 a 2013), AS Roma, Inter de Milão, Pescara e Sampdoria;
Portugal: Benfica e Porto;
República Tcheca: Bohemians;
Rússia: CSKA Moscou e Zenit;
Suécia: Elfsborg;
Suíça: Basel e Young Boys;
Turquia: Fenerbahçe e Galatasaray;AMÉRICA DO SUL
Argentina: Boca Juniors, Newell´s Old Boys e River Plate;
Brasil: Chapecoense, Fluminense, Palmeias e Vasco;
Chile: Colo Colo;
Venezuela: Estrella Roja;AMÉRICA DO NORTE
Estados Unidos: Atlanta United, Chicago Fire, Inter Miami, Minnesota United, New England Revolution e Portland Thorns;
México: Deportivo Veracruz, Pumas e Tijuana;ÁFRICA
África do Sul: Kaizer Chiefs;
Egito: Pyramids e Zamalek;
Marrocos: Raja Casablanca e Wydad Casablanca;
República Democrática do Congo: Mazembe;ÁSIA
Egito: Al Ahly;
Tailândia: Buriram United;
China: Guangzhou Evergrande;
Índia: Kerala Blasters;
Japão: Kashiwa Reysol e Yokoham F. Marinos.

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

