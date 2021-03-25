Fluminense está em lista da revista FourFourTwo dos '100 melhores escudos de todos os tempos'

Nesta quinta-feira, a revista inglesa "FourFourTwo" publicou uma lista com os "100 melhores escudos de clubes de futebol de todos os tempos". A relação trás times de cinco continentes e, dentre eles, está o Fluminense.
Entre clubes brasileiros, a revista também listou Chapecoense, Palmeiras e Vasco. Como não se trata de um ranking do 1º ao 100º, a lista aparece em ordem alfabética.
- O distintivo do Fluminense é raro na medida em que parece natural como emblema de um clube de futebol e de um navio pirata. O “FFC” é uma atualização do Fulham (time da Inglaterra). Desculpe, Cottagers (referência ao Fulham) - disse a revista sobre o escudo do Fluminense, que ainda complementou:
O vermelho e o verde obviamente denotam as cores do clube, enquanto nós somos grandes fãs do texto gótico swirly. O clube até usou as iniciais por conta própria como um emblema do clube no passado. É todo o distintivo que você imagina ter um time que joga no Maracanã.VEJA A LISTA COMPLETA
EUROPA
Alemanha: 1860 Munique, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Colônia, Duisburg, Hamburgo, Hansa Rostock, Karlsruher e Werder Bremen;
Dinamarca: Copenhague;
Escócia: Aberdeen, Celtic;
Espanha: Atlético de Madrid, Barcelona, Celta de Vigo, Levante, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla (de 1918 a 1921), Sporting Gijón (de 1950 a 1974) e Valencia;
França: Caen, OL Reign, Olympique de Marselha (de 1972 a 1986), Paris FC e PSG (de 1992 a 1996);
Grécia: Olympiacos;
Holanda: Ajax, Heereveen e PSV;
Inglaterra: Arsenal (de 1936 a 1949), Birmingham, Blackburn, Bolton, Bristol City, Forest Green, Leeds (de 1973 a 1978), Leicester (de 1983 a 1992), Lincoln City, Liverpool, Luton Town, Manchester City (de 1976 a 1978), Manchester United (de 1970 a 1973), Newcastle (de 1983 a 1988), Notts County, Oldham Athletic, Salford City, Scunthorpe United, Sheffield Wednesday e West Bromwich (1900 a 2006);
Itália: AC Milan, Bari (de 2011 a 2013), AS Roma, Inter de Milão, Pescara e Sampdoria;
Portugal: Benfica e Porto;
República Tcheca: Bohemians;
Rússia: CSKA Moscou e Zenit;
Suécia: Elfsborg;
Suíça: Basel e Young Boys;
Turquia: Fenerbahçe e Galatasaray;AMÉRICA DO SUL
Argentina: Boca Juniors, Newell´s Old Boys e River Plate;
Brasil: Chapecoense, Fluminense, Palmeias e Vasco;
Chile: Colo Colo;
Venezuela: Estrella Roja;AMÉRICA DO NORTE
Estados Unidos: Atlanta United, Chicago Fire, Inter Miami, Minnesota United, New England Revolution e Portland Thorns;
México: Deportivo Veracruz, Pumas e Tijuana;ÁFRICA
África do Sul: Kaizer Chiefs;
Egito: Pyramids e Zamalek;
Marrocos: Raja Casablanca e Wydad Casablanca;
República Democrática do Congo: Mazembe;ÁSIA
Egito: Al Ahly;
Tailândia: Buriram United;
China: Guangzhou Evergrande;
Índia: Kerala Blasters;
Japão: Kashiwa Reysol e Yokoham F. Marinos.