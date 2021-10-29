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Fluminense entende que Fred 'se solidarizou' por demissão de Maurício Souza após homofobia

Atacante comentou na publicação do jogador de vôlei na última quarta-feira; clube tem se engajado em causas LGBTQIA+...
LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 13:40

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 13:40

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense minimizou o comentário feito pelo atacante Fred na última quarta-feira em uma publicação de Maurício Souza, demitido do Minas Tênis Clube após postagens homofóbicas. O clube entende que o camisa 9 apenas "se solidarizou" com o jogador de vôlei ai comentar "Que loucura! Deus te abençoe!". Em contato com o LANCE!, o clube afirmou entender que Fred respondeu apenas à mensagem de desligamento de Maurício do Minas, se solidarizando pela demissão e sem fazer juízo de valor.
Na postagem, o central comunicou que não atuava mais pelo Minas, fez agradecimentos e afirmou que segue o caminho "plantando o que acredito, meu legado continua! O que deixarei para meus filhos e netos é o que conta no final".
Veja a tabela do Brasileirão
​Nos últimos anos, o Fluminense tem feito cada vez mais campanhas de engajamento em causas sociais, como na prevenção ao suicídio ao longo de setembro, além do racismo e também no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, em junho. Na estreia da da nova camisa branca, o clube coloriu os números dos atletas e a faixa de capitão com o arco-íris, assim como o patch com #TimeDeTodos no peito.
Poucas horas depois, no início da noite de terça-feira, o clube mineiro anunciou que Maurício Souza seria afastado por tempo indeterminado, multado e que teria sido orientado a postar uma retratação. O jogador de desculpou em sua conta no Twitter, onde tinha apenas 50 seguidores. Na quarta, Maurício Souza publicou um vídeo no Instagram pedindo novamente desculpas por dizer o que acredita e nos dias seguintes culpou "a turma da lacração" pela demissão.

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