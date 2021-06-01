Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense enfrenta o Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores; veja o caminho até a final
futebol

Fluminense enfrenta o Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores; veja o caminho até a final

Competição pode ter Fla-Flu na semifinal; confronto da próxima fase será decidido no Maracanã, em julho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2021 às 13:52

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 13:52

Crédito: Lucas Merçon/FFC
O Fluminense já conhece seu adversário das oitavas de final da Libertadores e o caminho até a decisão. O Tricolor terá pela frente o Cerro Porteño, do Paraguai, conforme definido em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Por ter terminado na primeira posição do Grupo D, o Flu decide a vaga no Maracanã.
> Um ano da volta! Relembre os momentos decisivos de Fred na segunda passagem pelo Fluminense
Fluminense e Cerro Portenho já se enfrentaram quatro vezes na história, com três vitórias do Tricolor e um empate. Com a ida às oitavas, o Flu fatura mais US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual) em premiação. Vale ressaltar que, por ter passado direto para a fase de grupos, o clube já havia recebido aproximadamente R$ 16 milhões.
Veja todos os confrontos da Libertadores​As partidas das oitavas de final estão marcadas para as semanas dos dias 13 e 20 de julho, logo depois do término da Copa América. Os clubes também vão conhecer no sorteio o chaveamento até a final do torneio, a ser realizada em Montevidéu, no Uruguai, em novembro.
O Fluminense ficou com a sétima colocação geral após a fase de grupos. Desta forma, o Tricolor tem menos possibilidades de definir confrontos em casa, já que no mata-mata o melhor classificado tem a vantagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Uso da tecnologia nas empresas evolui e impulsiona novos modelos de negócio
Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados