Fluminense enfrenta o Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores; veja o caminho até a final

Crédito: Lucas Merçon/FFC

O Fluminense já conhece seu adversário das oitavas de final da Libertadores e o caminho até a decisão. O Tricolor terá pela frente o Cerro Porteño, do Paraguai, conforme definido em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Por ter terminado na primeira posição do Grupo D, o Flu decide a vaga no Maracanã.

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Fluminense e Cerro Portenho já se enfrentaram quatro vezes na história, com três vitórias do Tricolor e um empate. Com a ida às oitavas, o Flu fatura mais US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual) em premiação. Vale ressaltar que, por ter passado direto para a fase de grupos, o clube já havia recebido aproximadamente R$ 16 milhões.

Veja todos os confrontos da Libertadores​As partidas das oitavas de final estão marcadas para as semanas dos dias 13 e 20 de julho, logo depois do término da Copa América. Os clubes também vão conhecer no sorteio o chaveamento até a final do torneio, a ser realizada em Montevidéu, no Uruguai, em novembro.