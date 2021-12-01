Fluminense encerra terceiro trimestre com superávit maior que o anterior; veja valores

O Fluminense divulgou em seu portal da transparência, nesta quarta-feira, o balanço financeiro do terceiro trimestre. O documento revela que o clube encerrou o período com um superávit de R$ 40.362.324,00, superior ao valor do segundo trimestre. Entre os motivos para o crescimento de 201%, estão a venda de jogadores, direitos de transmissão e premiações. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.O salto financeiro se deve, em grande medida, à receita operacional do clube. O terceiro trimestre foi marcado pela venda de Kayky e Metinho, para o Manchester City e Troyes, respectivamente. A transferência dos jogadores representou R$108.610.762 aos cofres do clube. Os direitos de transmissão também acumularam cifras expressivas, com R$69.320.636,00. Além disso, foi o primeiro balanço que contou com o patrocínio master em todos os meses, o que aumentou o caixa do marketing do Fluminense. Por fim, as premiações pelas quartas de final na Libertadores e Copa do Brasil também aumentaram expressivamente os valores da receita, com R$53.151.597,00.