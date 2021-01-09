Fluminense encara o Atlético-MG por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil Sub-17

Atual campeão do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Fluminense encara o Atlético-MG, no próximo domingo, às 18h15, no Estádio Luso Brasileiro, de olho em uma vaga na semifinal da copa do Brasil da categoria. No primeiro jogo das quartas de final, em Belo Horizonte, as equipes empataram em 2 a 2. Os gols do Tricolor foram marcados por Matheus Martins e João Neto.- Expectativa é a melhor possível, a gente vai forte, vamos em busca do resultado, da vitória, para poder sair domingo com a classificação na mão e forte para a próxima fase, que é a semifinal da competição. Estamos bem preparados e vamos em busca desse objetivo - afirmou o técnico Guilherme Torres.