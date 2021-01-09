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Fluminense encara o Atlético-MG por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil Sub-17

Após empate em 2 a 2 no primeiro jogo, equipes se enfrentam às 18h15 deste domingo, no Estádio Luso Brasileiro. Flu já é o atual campeão do Campeonato Brasileiro da categoria...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 19:08

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 19:08

Crédito: No primeiro jogo, equipes empataram em 2 a 2 (Bruno Cantini / Agência Galo / Atlético
Atual campeão do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Fluminense encara o Atlético-MG, no próximo domingo, às 18h15, no Estádio Luso Brasileiro, de olho em uma vaga na semifinal da copa do Brasil da categoria. No primeiro jogo das quartas de final, em Belo Horizonte, as equipes empataram em 2 a 2. Os gols do Tricolor foram marcados por Matheus Martins e João Neto.- Expectativa é a melhor possível, a gente vai forte, vamos em busca do resultado, da vitória, para poder sair domingo com a classificação na mão e forte para a próxima fase, que é a semifinal da competição. Estamos bem preparados e vamos em busca desse objetivo - afirmou o técnico Guilherme Torres.
> Veja como está a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro
Caso avance para a semifinal, o Fluminense vai encarar o vencedor do confronto entre Flamengo e Sport. No jogo de ida, o rival carioca venceu por 2 a 1 fora de casa. O outro confronto de semifinal será disputado entre Palmeiras e o vencedor do duelo entra São Paulo e River-PI. A partida deste domingo tem transmissão do SporTV e da CBF TV.

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