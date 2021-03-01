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Fluminense encaminha contratação do volante Wellington, ex-Athletico-PR e Vasco, por dois anos

Jogador realiza exames médicos nesta segunda-feira e chega de graça após o término do contrato com a equipe paranaense...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 13:30
Crédito: Divulgação/Athletico
O Fluminense está próximo de assinar com mais um reforço para a temporada. O clube encaminhou a contratação do volante Wellington, ex-Athletico-PR e Vasco. O jogador estava livre no mercado após o término do contrato com o Furacão ao fim de dezembro e, por isso, chega às Laranjeiras sem custos.
A informação foi dada inicialmente pelo "Saudações Tricolores" e confirmada pelo LANCE!, que apurou que o contrato será de dois anos. O jogador fará exames nesta segunda-feira e, se for aprovado assina nesta terça. Ele deve ser apresentado nos próximos dias. Wellington já era um sonho antigo do Flu e foi um pedido do técnico Roger Machado.
O volante de 30 anos será uma reposição para a saída de Hudson, que retorna ao São Paulo para ser avaliado pela nova comissão técnica de Hernan Crespo. No Athletico, Wellington foi capitão e conquistou a Sul-Americana de 2018, a Copa do Brasil em 2019, a Levian Cup, em 2019, e o Campeonato Paranaense de 2020.
Wellington é a terceira contratação do Fluminense na temporada. O Tricolor já trouxe o zagueiro Rafael Ribeiro, do Náutico, por empréstimo, e acertou com o lateral-direito Samuel Xavier, ex-Ceará.

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