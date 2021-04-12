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futebol

Fluminense encaminha contratação de Raúl Bobadilla, atacante do Guaraní (PAR)

Contrato deve ser assinado por empréstimo até o fim deste ano, com opção de compra fixada...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 15:03
Crédito: Raúl Bobadilla pelo Guaraní (PAR. Divulgação
Se preparando para a Libertadores, o Fluminense está perto de concretizar a contratação de mais um 9 para disputar posição com Fred. O nome da vez é Raúl Bobadilla, argentino de 33 anos que é naturalizado paraguaio e, hoje, atua no Guaraní (PAR). A negociação seria feita por empréstimo até o fim deste ano, com opção de compra fixada. A informação foi dada pelo canal "Sentimento Tricolor" e confirmada pelo LANCE!.
> Veja a classificação do Campeonato CariocaVale ressaltar que as negociações com o jogador estão bem avançadas. Em contato com o empresário do atleta, Regis Marques, o L! apurou que faltam poucas burocracias a serem resolvidas para o atacante chegar ao Rio de Janeiro e assinar o contrato de empréstimo, até o fim deste ano. Sobre os valores da possível compra com o passe fixado, o empresário não entrou em detalhes.
Assim, Raúl Bobadilla chegaria para fazer frente ao ataque Tricolor, principalmente visando a Libertadores, por ser um jogador que já tem experiência na competição Sul-Americana. Na atual edição do torneio, inclusive, o centroavante já atuou em quatro partidas, porém, viu o Guaraní (PAR) ser eliminado pelo Atlético Nacional (COL), ainda na segunda fase.
Bobadilla está no clube paraguaio desde a última temporada. Ao todo, o jogador marcou 14 gols em 43 jogos. Além do atual clube, o atacante que começou nas categorias de base do River Plate (ARG), fez carreira em times da Suíça - FC Concordia Basel, Grassshoppers, Young Boys e FC Basel - e da Alemanha, como Borussia Mönchengladbach e FC Augsburg, onde teve seu auge.
A possível nova contratação do Tricolor está de volta a América do Sul desde 2018, quando defendeu o Argentino Juniors (ARG). Caso acerte em definitivo com o Fluminense, Bobadilla se juntará a John Kennedy, Samuel e Fred como os centroavantes de ofício do elenco comandado por Roger Machado.

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