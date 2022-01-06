Fluminense encaminha acerto para São Januário ser palco de jogo pela Libertadores

O Fluminense está bem próximo de finalmente fechar São Januário como palco para o jogo da Libertadores diante do Millonarios, em 1º de março. Depois de alguma incerteza, as conversas com o Vasco estão já em fase final e o acordo deve sair. O Tricolor fará o jogo de volta da segunda fase da competição continental na casa cruz-maltina.A Conmebol confirmou a partida no estádio em 21 de dezembro, quando saíram as datas e horários dos jogos. Entretanto, o vice-presidente geral do Vasco, Carlos Osório, afirmou que ainda não estava tudo acertado. O Cruz-Maltino está realizando uma revitalização do gramado de São Januário. A reforma teve início após o fim da Série B e tem previsão de conclusão no início de fevereiro.

– É importante esclarecer. O Vasco da Gama apenas autorizou o Fluminense a comunicar a Conmebol o estádio de São Januário como uma de suas possíveis sedes. O Vasco da Gama ainda não assinou nenhum contrato com o Fluminense. A cessão do estádio de São Januário para os jogos do Fluminense na "Pré-Libertadores" ainda não está pactuada. Como havia um prazo limite para que o clube informasse as possibilidades de mando de campo, nós autorizamos que eles informassem o estádio de São Januário como uma dessas possibilidades, porém, ainda não temos nenhum contrato assinado – disse, em entrevista ao canal “Atenção, Vascaínos”.

O Maracanã está fechado por conta da troca do gramado. O Tricolor fará o primeiro jogo na segunda fase da Libertadores na Colômbia, contra o Millonarios, de Bogotá, no dia 22 de fevereiro. A volta será no dia 1º de março, às 21h30.

O campo de jogo foi bastante criticado ao longo de 2021 e o clube não conseguiu fazer o tratamento adequado no gramado entre as temporadas 2020 e 2021 por conta do calendário apertado. Osório afirmou que a cessão dependeria se o negócio fosse interessante financeiramente para o clube. Nas redes sociais a torcida reclamou.