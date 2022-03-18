Fluminense empresta Yuri ao Juventude por uma temporada

Nesta sexta-feira, o Juventude oficializou o empréstimo de Yuri, que pertence ao Fluminense, por uma temporada. Em 2021, o volante perdeu espaço na equipe tricolor e foi emprestado para o Cuiabá, onde atuou como reserva. Além de atuar no meio, o jogador também cumpre a função de zagueiro. Yuri chegou ao Fluminense em 2019, e completou duas temporadas vestindo as três cores. Em dois anos, disputou 51 jogos e deu uma assistência. Revelado pelo Osasco Audax, o volante tem passagens pela base do Palmeiras, e profissional do Santos, do Tricolor e do Dourado. Ele é o primeiro reforço do Juventude para o Brasileiro de 2022.