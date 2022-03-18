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futebol

Fluminense empresta Yuri ao Juventude por uma temporada

Volante de 27 anos acertou o empréstimo até o fim de 2022; Jogador chegou no Fluminense em 2019, mas perdeu espaço na última temporada...

Publicado em 18 de Março de 2022 às 17:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2022 às 17:20
Nesta sexta-feira, o Juventude oficializou o empréstimo de Yuri, que pertence ao Fluminense, por uma temporada. Em 2021, o volante perdeu espaço na equipe tricolor e foi emprestado para o Cuiabá, onde atuou como reserva. Além de atuar no meio, o jogador também cumpre a função de zagueiro. Yuri chegou ao Fluminense em 2019, e completou duas temporadas vestindo as três cores. Em dois anos, disputou 51 jogos e deu uma assistência. Revelado pelo Osasco Audax, o volante tem passagens pela base do Palmeiras, e profissional do Santos, do Tricolor e do Dourado. Ele é o primeiro reforço do Juventude para o Brasileiro de 2022.
Pelo Juventude, Yuri disputará novamente a Série A, que começa no dia 10 de abril para o clube gaúcho. O primeiro adversário na competição será o Red Bull Bragantino, no Estádio Alfredo Jaconi. A data e o horário ainda serão confirmados.
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Crédito: YuridefendeuoFluminenseem2019e2020(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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