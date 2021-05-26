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futebol

Fluminense empresta Yuri ao Cuiabá até o fim de 2021

Jogador se lesionou no início da temporada e acabou perdendo espaço com o técnico Roger Machado...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 18:15
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Nesta quarta-feira, o Cuiabá anunciou a contratação por empréstimo do volante Yuri, ex-Fluminense, até o final de 2021. Com isso, o jogador chega ao clube recém-promovido à divisão de elite do país, para reforçar o setor do meio-campo.
> Veja a tabela do BrasileirãoLesionado no início da temporada, Yuri até chegou a se recuperar, mas perdeu espaço com o técnico Roger Machado e sequer foi relacionado nos últimos jogos. Na atual temporada, o jogador disputou apenas duas partidas, ambas no Campeonato Carioca.
O atleta chegou ao Fluminense em 2019 e fez parte do elenco que conquistou a vaga na Libertadores da América pelo clube carioca. Yuri se apresentou ao Dourado nesta quarta (26), realizou os exames médicos e clínicos e assinou seu vínculo contratual. Sua documentação já foi enviada à CBF, que deve regularizar a sua situação nos próximos dias, disponibilizando seu nome no BID (Boletim Informativo Diário).
Além de Yuri, o Dourado já contratou outros 16 reforços: o goleiro Walter, os laterais João Lucas e Uendel, os zagueiros Paulão, Walber, Marllon e Joaquim, os volantes Camilo, Pepê e Uillian Correia, o meia Murilo Rangel e os atacantes Clayson, Jonathan Cafú, Guilherme Pato e Osman.

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