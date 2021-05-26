Fluminense empresta Yuri ao Cuiabá até o fim de 2021

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Nesta quarta-feira, o Cuiabá anunciou a contratação por empréstimo do volante Yuri, ex-Fluminense, até o final de 2021. Com isso, o jogador chega ao clube recém-promovido à divisão de elite do país, para reforçar o setor do meio-campo.

> Veja a tabela do BrasileirãoLesionado no início da temporada, Yuri até chegou a se recuperar, mas perdeu espaço com o técnico Roger Machado e sequer foi relacionado nos últimos jogos. Na atual temporada, o jogador disputou apenas duas partidas, ambas no Campeonato Carioca.

O atleta chegou ao Fluminense em 2019 e fez parte do elenco que conquistou a vaga na Libertadores da América pelo clube carioca. Yuri se apresentou ao Dourado nesta quarta (26), realizou os exames médicos e clínicos e assinou seu vínculo contratual. Sua documentação já foi enviada à CBF, que deve regularizar a sua situação nos próximos dias, disponibilizando seu nome no BID (Boletim Informativo Diário).