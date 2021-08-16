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futebol

Fluminense empresta Mascarenhas ao Sampaio Corrêa até o fim do Brasileirão

Jogador, que possui contrato até o fim do ano com o Tricolor, atuará na Bolívia Querida até o término da Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 20:54

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 20:54

Crédito: John Tavares
O Fluminense vai dando destino aos jogadores que estão fora dos planos de Roger Machado. Nesta segunda-feira, o Sampaio Corrêa anunciou a contratação de Mascarenhas, cria da base do Tricolor. O lateral-esquerdo de 23 anos jogará emprestado até o fim da Série B do Brasileirão.
+ Mesmo com mudanças, Fluminense insiste nas mesmas falhas e estaciona no final da tabela do Brasileirão
O defensor, inclusive, já se apresentou ao CT do Sampaio e iniciou treinamentos com os novos companheiros nesta segunda-feira. Além dele, a Bolívia Querida também contratou o atacante Jarro Pedroso.
Será o segundo empréstimo em um curto período para Mascarenhas, que recentemente retornou ao Fluminense após uma passagem no Vitória de Guimarães-POR. Até havia a expectativa de que ele pudesse ser utilizado no time principal do Tricolor, mas isto não se confirmou.O Fluminense, inclusive, passa por um problema em relação contratual com o lateral-esquerdo. O atual vínculo de Mascarenhas com o Tricolor acaba em dezembro de 2021, justamente no período junto ao empréstimo para o Sampaio Corrêa. Existe a chance, portanto, de o Tricolor perder o jogador de graça para outra equipe.
Mascarenhas surgiu com certa expectativa no Fluminense e chegou a fazer bons jogos no time profissional do Tricolor, mas sofreu com as lesões e perdeu espaço. Recentemente, ele entrou em campo pelo time de Aspirantes do Flu após dois anos sem jogar.

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