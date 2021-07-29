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Fluminense empata com Ponte Preta no Brasileirão de Aspirantes e não se classifica para segunda fase

Após abrir o placar, Moleques de Xerém sofrem pressão adversária e Ponte empata nos minutos finais; Tricolor enfrenta o Vitória na próxima rodada no Sub-23...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 17:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 17:08
Crédito: Mailson Santana / Fluminense
Nesta quinta, o Fluminense empatou com a Ponte Preta por 1 a 1, em Laranjeiras. O jogo era válido pela sétima rodada do Brasileirão de Aspirantes e decisivo para permanência da equipe no campeonato. Dependendo da vitória e de resultados desfavoráveis ao Avaí, CRB e RB Bragantino para a classificação para a segunda fase, os Moleques de Xerém não conseguiram a vitória e foram eliminados com uma rodada de antecedência. O atacante John Kennedy, que chegou a entrar em campo contra o Criciúma, foi escalado para a partida a fim de retomar o ritmo do profissional. O jogador está em transição desde que contraiu a Covid-19 e teve sequelas. Matheus Martins, que tem atuado no profissional, ficou com o elenco principal e não foi relacionado.
PRIMEIRO TEMPO
Os minutos iniciais foram de tensão para os Moleques de Xerém. A Ponte Preta controlou ocomeço do jogo e aos 12 minutos finalizou, acertando a trave. Aos poucos, o Flu passou a pressionar o adversário. Em um lance aos 23 minutos, Nascimento cobrou uma falta pela direita e abriu o placar para o Tricolor após falha do goleiro. A Ponte sentiu o resultado e finalizou de fora da área na sequência, mas Pedro Rangel fez boa defesa.
> Confira a classificação da Série A do Brasileirão
SEGUNDO TEMPO
O time visitante retornou para a segunda etapa em busca do empate, fazendo volume no campo tricolor. O Flu conseguiu fechar bem e retomar o espaço gradualmente, até que aos 15 minutos uma falta perigosa foi marcada para os Moleques de Xerém. Gustavo Apis cobrou, mas o chute alto fez a bola passar sobre o gol. Aos 24, João Neto tocou para Jefferson, que ganhou da marcação e fez finalização precisa, mas o goleiro adversário defendeu.
Depois de início movimentado, a partida esfriou e nenhuma das equipes criou chances. Foi somente aos 45 minutos que a Ponte tentou outra finalização, mas Pedro Rangel defendeu mais uma vez. Nos acréscimos, o visitante conseguiu igualar o placar.
Na próxima quinta, o Fluminense sub-23 enfrenta o Vitória, às 15h, no Barradão, em Salvador.

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