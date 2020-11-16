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Fluminense empata com o Goiás e chega a três jogos sem vitória no Brasileirão Sub-20

Tricolor contou com gol de pênalti de John Kennedy para deixar tudo igual em partida disputada nas Laranjeiras...

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 17:31
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Em partida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, Fluminense e Goiás ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio das Laranjeiras. Quem abriu o placar foi o Esmeraldino, com gol de Daniel aos 18 minutos. John Kennedy foi quem igualou a conta para o Tricolor, aos 25.
Com esse resultado, o Flu chega aos 22 pontos e sobe para a terceira posição, empatando com o Atlético-MG. No entanto, o Galo entrou em campo pouco depois do fim da partida do Tricolor e pode recuperar a colocação. O Fluminense, que não vence há três partidas, encara o Palmeiras no domingo.
O Goiás também vive o mesmo jejum de vitórias e está apenas em 15º lugar, com 13 pontos. Faltando seis rodadas para o fim da primeira fase, a equipe está a cinco pontos do G8. No domingo, encara o Botafogo, em casa.

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