Fluminense e Vasco tentam viabilizar teste na base para garoto vítima de injúria racial

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Fluminense e Vasco estão viabilizando a possibilidade de Luiz Eduardo, de 11 anos, realizar testes nas bases dos clubes. O jovem relatou ter sofrido injúria racial durante um torneio infantil de escolinhas em Caldas Novas (GO). O Tricolor procurou a família e o Uberlândia Academy, equipe em que o menino atua, enquanto o Cruz-Maltino entrou em contato com o pai dele para tentar organizar uma avaliação no início de 2021.

A informação foi dada inicialmente pelo "ge". Ainda não há nada certo pois o caso envolve cautela, já que a ação envolve levar uma criança de outro estado ao Rio de Janeiro para passar um tempo treinando em Xerém ou em São Januário. No entanto, há o interesse.

Lateral-direito do Fluminense, Calegari se prontificou e ajudou nessa ponte. Através do Twitter, o jogador afirmou que já havia entrado em contato com os observadores da base tricolor sobre a situação do garoto.

O vídeo de Luiz Eduardo aos prantos contando o caso viralizou nas redes sociais e indignou os internautas. O garoto contou que ouviu injúrias raciais durante um jogo do Sub-11 da Caldas Cup, torneio infantil de escolinhas, em Caldas Novas, interior de Goiás. As ofensas teriam sido de Lázaro Caiana de Oliveira, técnico do Instituto S.E.T.