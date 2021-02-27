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Fluminense e Santos empatam em primeiro jogo da semifinal do Brasileiro Feminino Sub-18

Kamile abriu o placar para o time paulista, mas Tarciane empatou para as cariocas; segunda partida será na Vila Belmiro, no próximo sábado...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 14:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 14:06
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, Fluminense e Santos ficaram no empate por 1 a 1, em Laranjeiras. Os gols da partida foram marcados por Kamile, para as visitantes, e Tarciane, para o Flu. O duelo de volta será no próximo sábado, na Vila Belmiro.
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Com um jogo bastante movimentado, os dois times criaram boas oportunidades. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o Santos chegou ao gol. Após boa jogada no meio, Kamile recebeu em profundidade e tocou na saída da goleira Ravena. Quatro minutos depois, porém, a zagueira Tarciane apareceu com sua melhor qualidade: a altura. Depois de cobrança de escanteio, ela cabeceou para deixar tudo igual.
VEJA COMO FICOU A TABELA DO BRASILEIRÃO
O time santista decide em casa por ter feito a melhor campanha nas duas primeiras fases somadas. Quem avançar no duelo da Vila Belmiro, às 10h, encara as vencedoras de Internacional e São Paulo. Não há o critério do gol marcado fora de casa.

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