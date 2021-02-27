Fluminense e Santos empatam em primeiro jogo da semifinal do Brasileiro Feminino Sub-18

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, Fluminense e Santos ficaram no empate por 1 a 1, em Laranjeiras. Os gols da partida foram marcados por Kamile, para as visitantes, e Tarciane, para o Flu. O duelo de volta será no próximo sábado, na Vila Belmiro.

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Com um jogo bastante movimentado, os dois times criaram boas oportunidades. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o Santos chegou ao gol. Após boa jogada no meio, Kamile recebeu em profundidade e tocou na saída da goleira Ravena. Quatro minutos depois, porém, a zagueira Tarciane apareceu com sua melhor qualidade: a altura. Depois de cobrança de escanteio, ela cabeceou para deixar tudo igual.

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