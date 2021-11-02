Fluminense é o time da Série A que mais cometeu pênaltis na temporada; apenas um foi defendido

O Fluminense deixou escapar mais uma oportunidade de se aproximar do G6 ao perder para o Ceará por 1 a 0, no último domingo. Mesmo com um a mais durante boa parte do duelo, o pênalti cometido por Nino pesou para o resultado adverso, algo que tem sido uma constante nesta temporada. O Tricolor é o time da Série A com mais penalidades contra, com 17, e teve apenas uma defendida pelo goleiro Marcos Felipe, contra o Boavista.O segundo time que mais fez pênaltis foi o Athletico-PR, com 14, seguido por Chapecoense, com 12, Palmeiras, com 10, e Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport, todos com nove. Só no Campeonato Brasileiro as faltas dentro da área já custaram 13 pontos ao Flu, que venceu apenas duas vezes (Sport e São Paulo), além de empatar duas (Corinthians e Cuiabá) e perder três (Grêmio, Athletico-PR e Ceará).

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​Quem mais fez as penalidades foi o zagueiro Nino, personagem do lance da vitória do Ceará logo nos primeiros minutos no Castelão. Ele cometeu quatro pênaltis, enquanto o goleiro Marcos Felipe fez três. Egídio e Danilo Barcelos tem dois e Kayky, Calegari, David Braz, Luccas Claro, Samuel Xavier e Paulo Henrique Ganso um cada.Caso tivesse conquistado os 13 pontos que perdeu, o Fluminense poderia ter 52 pontos, o mesmo que o Palmeiras, segundo colocado, tem atualmente. Mesmo que não vencesse todas as partidas, ter menos prejuízo em partidas de falhas na área faria com que o time estivesse mais confortável na briga pela Libertadores. No torneio continental, inclusive, uma penalidade no empate por 2 a 2 com o Barcelona de Guayaquil (EQU) no Maracanã custou a vaga na semifinal.

Esta é a temporada que o Flu mais teve esse problema nos últimos anos - e com vantagem. Na temporada passada, 2020/21, foram seis. Em 2019, foram 11, um a mais do que em 2018, quando o time fez 10. Em 2017 foram apenas três.VEJA A LISTA:

LIBERTADORESFluminense 2 x 2 Barcelona-EQU - 12/08/2021 - (Nino cometeu pênalti, Cortez converteu)Junior-COL 1 x 1 Fluminense - 06/05/2021 (Kayky cometeu pênalti, Borja converteu)Fluminense 1 x 1 River Plate-ARG - 22/04/2021 - (Marcos Felipe cometeu pênalti, Montiel converteu).

COPA DO BRASILCriciúma 2 x 1 Fluminense - 27/07/2021 - (Egídio cometeu pênalti, Felipe Mateus converteu)Atlético-MG 1x0 Fluminense - 15/09/2021 - (Danilo Barcelos cometeu pênalti, Hulk converteu)