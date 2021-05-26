Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense é o 2º brasileiro a vencer Boca na Bombonera e River no Monumental pela Libertadores
futebol

Fluminense é o 2º brasileiro a vencer Boca na Bombonera e River no Monumental pela Libertadores

Feito histórico foi alcançado após a vitória épica em cima do River Plate nesta terça-feira, por 3 a 1, que garantiu o primeiro lugar do Grupo D e a ida às oitavas da Libertadores...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 22:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 22:37
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
E o Fluzão fez história! Após vencer o River Plate nesta terça-feira, por 3 a 1, fora de casa, o Tricolor se tornou o segundo clube brasileiro a vencer os Millonarios no Estádio Monumental de Nuñez e o Boca Juniors na La Bombonera, pela principal competição do continente. Além disso, Roger Machado foi o primeiro treinador a conseguir tal fato. De quebra, com os três pontos conquistados, o Fluminense garantiu o primeiro lugar no Grupo D e, assim, se classificou às oitavas da Libertadores.
> Veja como ficou o grupo do Flu na Libertadores Além do Tricolor, apenas o Cruzeiro conseguiu o feito. O Palmeiras superou o Boca em sua casa e derrotou o River na Argentina, na semifinal da última edição da Libertadores, mas a partida aconteceu em Avellaneda. O São Paulo, por sua vez, também derrotou os argentinos em suas respectivas casas, mas o triunfo sobre o Boca Juniors foi válido pela Supercopa de 1995.
A histórica vitória do Fluminense sobre o Boca Juniors na Bombonera aconteceu no dia 7 de março de 2012. Os craques Fred e Deco marcaram no triunfo por 2 a 1 do time comandado pelo técnico Abel Braga, que encerrou uma invencibilidade de 36 jogos do time xeneize.
Agora, o Fluminense aguarda a definição de seu adversário nas oitavas de final da Libertadores, que será definido através de um sorteio. O confronto será, necessariamente, diante de um time que terminar a fase de grupos no segundo lugar de sua chave.
Com a pausa na competição, o Tricolor volta todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Isso porque, a equipe de Roger Machado estreia neste sábado na competição, às 21h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados