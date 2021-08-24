Fluminense é o 12° clube da América com mais interações no Instagram em julho

Nesta terça-feira, o site "Deportes e Finanzas" divulgou a lista dos clubes das Américas com os maiores engajamentos no Instagram durante o mês de julho. No ranking, o Fluminense figura em 12° lugar, com 4,91 milhões de interações na rede social. > Confira a classificação da Série A do BrasileirãoVEJA O TOP20