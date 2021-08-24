Fluminense é o 12° clube da América com mais interações no Instagram em julho

Nesta terça-feira, o site "Deportes e Finanzas" divulgou a lista dos clubes das Américas com os maiores engajamentos no Instagram durante o mês de julho. No ranking, o Fluminense figura em 12° lugar, com 4,91 milhões de interações na rede social. > Confira a classificação da Série A do BrasileirãoVEJA O TOP20
1) Flamengo - 67,7 milhões
2) River Plate - 25,3 milhões
3) Corinthians - 24,4 milhões
4) São Paulo - 22,2 milhões
5) Palmeiras - 15,7 milhões
6) Atlético-MG - 13,8 milhões
7) Boca Juniores - 9,89 milhões
8) Santos - 9,24 milhões
9) Vasco - 8,47 milhões
10) América-MEX - 5,71 milhões
11) Fortaleza - 5,06 milhões
12) Fluminense - 4,91 milhões
13) Colo Colo - 4,51 milhões
14) Cruz Azul - 4,15 milhões
15) Internacional - 3,39 milhões
16) Chivas - 3,23 milhões
17) Peñarol - 3,05 milhões
18) Independiente - 2,82 milhões
19) Sport - 2,81 milhões
20) Bahia - 2,49 milhões Nesta quinta-feira, o Fluminense volta a enfrentar o Atlético-MG, desta vez em partida válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para 21h30, no Estádio Nilton Santos.