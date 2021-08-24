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futebol

Fluminense é o 12° clube da América com mais interações no Instagram em julho

Com 4,91 milhões de interações, Tricolor figura entre os 20 clubes com maior engajamento na rede social em julho...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 18:30
Crédito: Marcello Neves
Nesta terça-feira, o site "Deportes e Finanzas" divulgou a lista dos clubes das Américas com os maiores engajamentos no Instagram durante o mês de julho. No ranking, o Fluminense figura em 12° lugar, com 4,91 milhões de interações na rede social. > Confira a classificação da Série A do BrasileirãoVEJA O TOP20
1) Flamengo - 67,7 milhões
2) River Plate - 25,3 milhões
3) Corinthians - 24,4 milhões
4) São Paulo - 22,2 milhões
5) Palmeiras - 15,7 milhões
6) Atlético-MG - 13,8 milhões
7) Boca Juniores - 9,89 milhões
8) Santos - 9,24 milhões
9) Vasco - 8,47 milhões
10) América-MEX - 5,71 milhões
11) Fortaleza - 5,06 milhões
12) Fluminense - 4,91 milhões
13) Colo Colo - 4,51 milhões
14) Cruz Azul - 4,15 milhões
15) Internacional - 3,39 milhões
16) Chivas - 3,23 milhões
17) Peñarol - 3,05 milhões
18) Independiente - 2,82 milhões
19) Sport - 2,81 milhões
20) Bahia - 2,49 milhões Nesta quinta-feira, o Fluminense volta a enfrentar o Atlético-MG, desta vez em partida válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para 21h30, no Estádio Nilton Santos.

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