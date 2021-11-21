Fluminense e Nova Iguaçu empatam no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca Sub-15

A base do Fluminense voltou a campo na manhã deste domingo. Os Moleques de Xerém ficaram no empate por 0 a 0 com o Nova Iguaçu pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca Sub-15. A partida foi realizada no CT do Carrossel da Baixada. Campeão da Taça Guanabara, o Fluminense decide a vaga na final da competição estadual no próximo domingo, no Estádio das Laranjeiras, às 10h. Vale lembrar que o time eliminou o Volta Redonda nas quartas de finais, enquanto o Nova Iguaçu deixou para trás o Bangu.
Na outra semifinal, Botafogo e Flamengo também ficaram no empate sem gols na tarde deste domingo, em duelo realizado na Gávea. O jogo de volta está marcado também para o dia 28, próximo domingo, às 15h, no CEFAT, com mando de campo do Glorioso.
Os Moleques de Xerém também entraram em campo no sub-13 e sub-14. O Tricolor disputou os jogos de ida das finais de ambas as categorias neste sábado e saiu com duas vitórias por 2 a 1. No outro sábado, a equipe tem a vantagem do empate, e atua em casa, nas Laranjeiras.