Fluminense e Lyon fazem votação para escolher gol mais bonito de Fred

Crédito: Reprodução / Twitter

Os perfis oficiais no Twitter do Fluminense e do Olympique de Lyon abriram votação, nesta quarta-feira, para que os torcedores possam escolher o gol mais bonito do atacante Fred. O jogador foi multicampeão com a camisa dos dois clubes e a ação foi feita através de um diálogo bem-humorado nas redes sociais.

A votação foi batizada de #DesafioDonFredon. Ao todo, oito gols do atacante foram selecionados. Quatro pelo Fluminense e outros quatro pelo Lyon. O clube francês foi quem propôs o desafio no Twitter. O Flu respondeu em seguida, apontando o gol de voleio sobre o Vasco. Depois, as duas contas relembraram outras golaços.

Ao todo, Fred disputou 407 jogos por Fluminense e Lyon, marcando 213 gols e conquistando títulos nos dois clubes, destaque para três campeonatos franceses e dois brasileiros.

A votação ocorre no twitter oficial do Fluminense através deste link e no do Lyon por este tuíte. Pelo time brasileiro, os que concorrem são o voleio contra o Flamengo, em 2012, a bicicleta na final diante do Botafogo pelo Campeonato Carioca do mesmo ano, o golaço contra o Vasco e um com o Vitória, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2009.