  • Fluminense e Fortaleza classificados! Confira os resultados desta sexta na Copa São Paulo
Fluminense e Fortaleza classificados! Confira os resultados desta sexta na Copa São Paulo

Copinha segue com partidas pela segunda rodada da fase de grupos; veja o placar dos duelos já encerrados em mais uma maratona do torneio de base...
LanceNet

07 jan 2022 às 18:17

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 18:17

A segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior prossegue nesta sexta-feira (07). Entre as partidas já realizadas, destaque para as vitórias e classificações antecipadas de Fluminense, que derrotou o Fast por 3 a 0, e Fortaleza, que superou o Ituano. Os tradicionais Guarani e Bahia também venceram, enquanto o Red Bull Bragantino foi derrotado pelo ABC e ficou em situação complicada na competição. Confira os resultados das partidas já encerradas nesta sexta-feira: GRUPO 1 - VOTUPORANGA
Votuporanguense 3 x 1 Atlético-MTMonte Azul 1 x 4 Bahia (saiba mais)
GRUPO 2 - TANABI
Tanabi 2 x 0 AquidauanenseGuarani 3 x 2 Vila Nova-GO (saiba mais)
GRUPO 6 - MATÃO
Matonense 0 x 4 Jacuipense Fast 0 x 3 Fluminense (saiba mais)
GRUPO 13 - GUARATINGUETÁ
Manthiqueira 1 x 2 São José-RSXV de Piracicaba 3 x 1 Vitória (saiba mais)
GRUPO 16 - SUZANO
União Suzano 3 x 2 Concórdia-ACItuano 0 x 2 Fortaleza (saiba mais)
GRUPO 19 - JAGUARIÚNA
Jaguariúna 0 x 4 Fluminense-PIRed Bull Bragantino 1 x 2 ABC-RN
GRUPO 26 - GUARULHOS
Flamengo de Guarulhos 3 x 0 Santana Guarulhos 0 x 0 Avaí
GRUPO 27 - MAUÁ
Mauá 1 x 1 Volta RedondaMauaense 1 x 4 Atlético-GO
GRUPO 31 - RUA JAVARI (SÃO PAULO)
juventus 3 x 1 CanaãPortuguesa santista 3 x 2 CRB
Fortaleza derrotou o Ituano e garantiu classificação antecipada

