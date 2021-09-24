Fluminense e Daniel Alves não chegam a acordo e negociação é encerrada

Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

O sonho não se realizou. Daniel Alves não será jogador do Fluminense. Após um otimismo para o fechamento do negócio no início desta quinta-feira, o jogador não aceitou a nova proposta feita pelo Tricolor, que esperava fechar com o lateral-direito até o fim do dia. O jogador está sem clube desde o acerto da rescisão com o São Paulo. A informação foi divulgada na coluna do Lauro Jardim e confirmada pelo LANCE!.O Flu apresentou uma proposta oficial pelo jogador nos últimos dias e vinha aguardando uma resposta. Nesta quinta, o estafe de Daniel deu uma contraproposta e o dia decisivo acabou com desfecho negativo. A pressa do Tricolor se devia ao prazo limite para a inscrição de jogadores no Brasileirão, nesta sexta-feira. O salário oferecido era na casa dos R$ 600 mil, mas o jogador pediu R$ 1 milhão.

Os torcedores chegaram a fazer campanha nas redes sociais para que o jogador aceitasse a proposta. Uma das cláusulas do contrato pedia que Daniel Alves fosse liberado em caso de proposta da Europa. Como não tem grande poder financeiro, o Flu apostava no projeto para seduzir o atleta, que teria o maior salário do elenco. A saída de Nene para o Vasco, por exemplo, ajudaria a conta a fechar.

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O Fluminense ficou praticamente sozinho no negócio entre os clubes brasileiros, já que as conversas com Flamengo e Athletico-PR esfriaram nos últimos dias.Desde que chegou ao São Paulo em 2019, Daniel Alves não repetiu os bons desempenhos que teve ao longo da carreira e acabou recebendo críticas da torcida, especialmente pelo alto salário de cerca de R$1,5 milhão (junto aos direitos de imagem). Foram 95 jogos, com dez gols marcados, além de 14 assistências. Ele conquistou o Campeonato Paulista, mas estava lesionado no segundo jogo da decisão.