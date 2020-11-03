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futebol

Fluminense é condenado a pagar R$ 814 mil ao goleiro Júlio César

Valor é relativo a verbas rescisórias não pagas, férias, dois meses de direito de imagem e parcelas não recolhidas de FGTS...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 15:33

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 15:33

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense foi condenado pela Justiça a pagar R$ 814.583,56 por dívidas com o goleiro Júlio César, atualmente no Grêmio. A sentença foi dada pela juíza Nelie Oliveira Perbelis, no Tribunal Reginal do Trabalho do Rio de Janeiro. A informação foi publicada inicialmente pelo site "Esporte News Mundo".
O valor é relativo a verbas rescisórias não pagas (R$ 195.157,48), 37 parcelas do FGTS não depositadas (R$ 259.086,37), não pagamento das verbas rescisórias incontroversas na primeira audiência judicial (R$ 97.578,74), dois meses de direito de imagem (R$ 103.700,00) e multa (R$ 112.738,36). Deste total, 10% são de honorários advocatícios. O processo corria na Justiça desde o início deste ano e ainda cabe recurso.
Júlio César jogou com a camisa do Fluminense de 2014 a 2018. No início, ele era reserva de Diego Cavalieri, mas acabou ganhando a disputa depois da dispensa do concorrente em 2017. O goleiro defendeu um pênalti na última rodada do Brasileirão de 2018, contra o América-MG, que salvou o Flu do rebaixamento.

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