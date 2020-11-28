Fluminense é condenado a pagar mais de R$ 800 mil a Kayke por dívidas de 2018

A Justiça condenou o Fluminense a pagar R$ 847.315,01 para Kayke, atacante que defendeu o clube em 2018. O processo foi movido pelo atleta em maio deste ano e a causa foi ganha em primeira instância na última semana. O clube ainda pode recorrer da decisão, que envolve o pagamento de salários atrasados, verbas rescisórias, férias, FGTS, multas e honorários. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "Saudações Tricolores".
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultadosAtualmente no Umm Salal, do Catar, Kayke teve uma breve passagem pelo Fluminense, por empréstimo, entre agosto e dezembro de 2018. No período, o atacante disputou apenas nove jogos com a camisa tricolor, sendo cinco como titular, e não marcou gols. Em seguida, o atleta retornou ao Yokohama Marinos, do Japão, e passou por Goiás e Qatar SC antes de chegar ao Umm Salal, em outubro deste ano.VEJA DETALHES DA CONDENAÇÃO:
- R$ 662.520,93 por salários atrasados (de dezembro de 2018 e 13º) e férias, não recolhimento de FGTS e multas pelo não pagamento das verbas rescisórias e das verbas incontroversas- R$ 91.419,71 de IRRF- R$ 1.242,08 de contribuições previdenciárias- R$ 75.518,27 de honorários sucumbenciais- R$ 16.614,02 de custos do processo