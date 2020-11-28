Fluminense é condenado a pagar mais de R$ 800 mil a Kayke por dívidas de 2018

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A Justiça condenou o Fluminense a pagar R$ 847.315,01 para Kayke, atacante que defendeu o clube em 2018. O processo foi movido pelo atleta em maio deste ano e a causa foi ganha em primeira instância na última semana. O clube ainda pode recorrer da decisão, que envolve o pagamento de salários atrasados, verbas rescisórias, férias, FGTS, multas e honorários. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "Saudações Tricolores".

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultadosAtualmente no Umm Salal, do Catar, Kayke teve uma breve passagem pelo Fluminense, por empréstimo, entre agosto e dezembro de 2018. No período, o atacante disputou apenas nove jogos com a camisa tricolor, sendo cinco como titular, e não marcou gols. Em seguida, o atleta retornou ao Yokohama Marinos, do Japão, e passou por Goiás e Qatar SC antes de chegar ao Umm Salal, em outubro deste ano.VEJA DETALHES DA CONDENAÇÃO: