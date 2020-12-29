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Fluminense é condenado a pagar mais de R$ 1 milhão ao ex-lateral Lucas por dívidas de 2017

Ex-atleta do Tricolor ganha ação na Justiça com cobrança de pagamentos atrasados...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 11:37

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 11:37

Crédito: Nelson Perez/Fluminense FC
O Fluminense sofreu mais uma derrota na Justiça. Após ser condenado a pagar R$ 800 mil ao atacante Kayke, o Tricolor terá que desembolsar R$ 1,1 milhão a Lucas, lateral-direito que defendeu o clube em 2017. A notícia foi divulgada pelo site "Esporte News Mundo".
+ Olho no mercado: veja 20 jogadores que poderão ser contratados de graça a partir de 2021Na ação, Lucas pedia R$ 1.574.385,38 de 13º salário, férias, direitos de imagem, não recolhimento de FGTS, entre outros itens. No entanto, o juiz Paulo Cesar Moreira Santos Junior, do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, entendeu que parte da cobrança não era devida e reduziu o valor em cerca de 25%. Cabe recurso da decisão.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados
Pedido de Abel Braga no início de 2017, o atleta foi titular da lateral direita tricolor durante grande parte da temporada, tendo disputado 56 partidas e marcado três gols. Aos 32 anos, ele encerrou a carreira em setembro deste ano após passagem pelo Figueirense.

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