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futebol

Fluminense e CBF entendem que houve erro do VAR na cabeçada de Andrey em Yago

Fluminense é recebido pela Comissão de Arbitragem da CBF e partes concluem que lance de cabeçada em partida contra o Coritiba deveria ter sido revisada pelo VAR...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 16:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 16:02
O Fluminense foi recebido pela Comissão de Arbitragem da CBF para tratar dos lances polêmicos da derrota para o Coritiba, no último domingo, no Couto Pereira. O clube informou que as partes chegaram à conclusão que houve erro de avaliação na cabeçada de Andrey em Yago Felipe.
Clube e entidade entenderam que o lance deveria ter sido revisado pelo VAR para a análise de uma possível expulsão do volante. O jogador do Coritiba deu uma cabeçada no camisa 20 tricolor.
O Fluminense procurou a Comissão de Arbitragem da CBF em busca de respostas sobre o lance. O clube foi ouvido. A CBF até divulgou o áudio da conversa da cabine do VAR no momento do lance, mas não houve uma explicação concreta.
O Fluminense vencia a partida por 2 a 0 e teve André expulso no começo do segundo tempo. Andrey, posteriormente, marcou o segundo do Coritiba na partida. O Coxa venceu o duelo por 3 a 2.
NOTA DO FLUMINENSE:"INFORMAÇÃO: O Fluminense foi recebido pela Comissão de Arbitragem da CBF para tratar dos problemas ocorridos na partida contra o Coritiba. Dentre os lances polêmicos abordados na reunião houve consenso de que o lance da cabeçada de Andrey em Yago Felipe deveria ter sido revisado pelo VAR, o que não ocorreu. Diante disso, a comissão diligentemente informou que tomaria as medidas cabíveis."
Crédito: YagoFelipepeloFluminense(MAILSONSANTANA/FLUMINENSEFC

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