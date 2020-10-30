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futebol

Fluminense e Athletico ficam no empate pelo Brasileirão feminino

Partida foi válida pela terceira rodada da competição e tira os 100% do Flu, que só havia vencido até o momento...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2020 às 17:42
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense até saiu na frente, mas acabou ficando no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR nesta sexta-feira, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Os gols da partida foram marcados por Letícia.
O Flu abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos. Miriam recuperou a bola na direita e cruzou para Letícia aparecer bem na área e chutar para o fundo da rede. Pouco depois, aos 46, Thaís Prado bateu a falta e Nayara deu um belo toque para deixar tudo igual.
Em segundo lugar na chave, com sete pontos, o Fluminense volta a entrar em campo no domingo, dia 8, visitando o Napoli-SC. Já o Athletico chega aos quatro pontos e jogará no mesmo dia contra o Brasil de Farroupilha.
O Brasileirão A2 é disputado por 36 equipes divididas em seis grupos e confrontos de turno único. Avançam às oitavas os dois primeiros de cada chave e os quatro melhores terceiros colocados. Os quatro semifinalistas sobem para a A1 em 2021. O Fluminense está no Grupo F ao lado de Napoli, Brasil de Farroupilha, Athletico-PR, Chapecoense e Toledo.

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