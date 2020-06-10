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Fluminense é acionado na Fifa por dívida de R$ 1 milhão por De Amores e busca acordo com Boston River

Goleiro uruguaio foi emprestado ao Flu em 2018 e nem chegou a estrear pela equipe, ficando apenas um jogo no banco de reservas...

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 17:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2020 às 17:22
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense foi acionado na Fifa por uma dívida de US$ 212 mil (cerca de R$ 1 milhão na cotação atual) pelo empréstimo do goleiro Guillermo de Amores, contratado em 2018 e que nunca chegou a jogar pelo clube, junto ao Boston River (URU). A informação foi noticiada inicialmente pelo Netflu e confirmada pelo LANCE!.
Para evitar possíveis sanções futuras, que podem incluir até perda de pontos, o Fluminense já entrou em contato com o clube uruguaio para chegar a um acordo.
De Amores chegou ao Flu em 2018 após se destacar exatamente em um duelo contra o Tricolor na Sul-Americana, quando defendia o Liverpool (URU). A torcida fez um movimento nas redes sociais pedindo a contratação e a diretoria, na época comandada por Pedro Abad, a realizou. O Fluminense desembolsou US$ 200 mil (R$ 980 mil na cotação atual) e o vínculo tinha opção de compra de US$ 1,5 milhão (RS 7,35 milhões atualmente).
No entanto, o goleiro uruguaio sequer entrou em campo e foi relacionado apenas uma vez, em jogo da Copa do Brasil. Ele não ganhou a confiança de Abel Braga, que chegou a contestar a contratação publicamente. Depois, sofreu duas lesões musculares na panturrilha direita e uma grave lesão no joelho direito. Por esta, precisou passar por cirurgia e o Fluminense, inclusive, precisou estender o empréstimo por mais seis meses para o jogador completar a recuperação. De Amores está sem clube atualmente.E MAIS:Fluminense nega negociações por Marcos Paulo e Thiago SilvaSporTV reprisa jogos decisivos do título brasileiro de 2010 do FluÚltimo jogo antes da pausa, Flu e Vasco se enfrentariam nesta quartaFlu inicia doação de cestas básicas arrecadadas com 'Tour do Fred' E MAIS:

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