Fluminense é acionado na Fifa por dívida de R$ 1 milhão por De Amores e busca acordo com Boston River

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense foi acionado na Fifa por uma dívida de US$ 212 mil (cerca de R$ 1 milhão na cotação atual) pelo empréstimo do goleiro Guillermo de Amores, contratado em 2018 e que nunca chegou a jogar pelo clube, junto ao Boston River (URU). A informação foi noticiada inicialmente pelo Netflu e confirmada pelo LANCE!.

Para evitar possíveis sanções futuras, que podem incluir até perda de pontos, o Fluminense já entrou em contato com o clube uruguaio para chegar a um acordo.

De Amores chegou ao Flu em 2018 após se destacar exatamente em um duelo contra o Tricolor na Sul-Americana, quando defendia o Liverpool (URU). A torcida fez um movimento nas redes sociais pedindo a contratação e a diretoria, na época comandada por Pedro Abad, a realizou. O Fluminense desembolsou US$ 200 mil (R$ 980 mil na cotação atual) e o vínculo tinha opção de compra de US$ 1,5 milhão (RS 7,35 milhões atualmente).