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Fluminense é a segunda maior vítima do Palmeiras no Allianz Parque

Com os dois gols do Verdão neste sábado (24), o Flu já levou 17 na casa palmeirense...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 08:00

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Richard Callis/Fotoarena/Agência Lancepress!
A vitória palmeirense sobre o Fluminense, neste sábado (14), marcou um número importante sobre o Tricolor Carioca. Com mais uma derrota, o Flu passa a ser o adversário com o menor aproveitamento da história do Allianz Parque. Foram sete jogos na casa do Verdão e sete derrotas do time das Laranjeiras.
​Com os gols anotados por Raphael Veiga, o Fluminense também passou a ter 17 gols sofridos como retrospecto no estádio do Alviverde. Em números absolutos, o São Paulo ainda é quem mais perdeu na arena, com oito reveses.
​São 14 triunfos seguidos, em casa, sobre o time das Laranjeiras, desde 2002. Ao todo, foram 32 jogos entre Palmeiras e Fluminense (contando Palestra Itália, Parque Antarctica e Allianz Parque) em qualquer período, com 27 vitórias alviverdes, dois empates e somente três derrotas (71 gols marcados e 34 sofridos).​Nos últimos 15 jogos, desde 2014, foram 10 vitórias palmeirenses sobre o Flu, um empate e quatro reveses. No retrospecto geral do confronto entre as equipes, o Alviverde também leva vantagem: 113 jogos, 61 vitórias, 17 empates, 35 derrotas, 196 gols marcados e 154 gols sofridos.
​O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (18), quando enfrentará o Ceará, às 19h, na Arena Castelão, em partida válida pela volta das quartas de final da Copa do Brasil 2020. O Verdão pode perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação às semifinais da competição nacional.

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