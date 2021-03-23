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Fluminense diz que apoia restrições para combate à Covid-19 e aguarda definição sobre jogos por paralisação

Clube também anunciou a suspensão das atividades na sede social entre os dias 26 de maio e 4 de abril...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 17:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 17:11
Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC
Após o decreto proibindo jogos de futebol no município do Rio de Janeiro e em Niterói, o Fluminense divulgou nota, nesta terça-feira, em apoio às restrições de combate à Covid-19. O clube afirma que aguarda a decisão de Conmebol, CBF e Federação de Futebol do Rio de Janeiro sobre as partidas. Caso decidam paralisar todas as atividades, o Flu cumprirá as medidas.
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- Caso as autoridades esportivas decidam pela paralisação de todas as atividades (e não somente aquelas a serem realizadas nas cidades citadas), o Fluminense, em nome da ciência e da preservação das vidas estará perfeitamente alinhado, cumprindo o que for determinados pelas autoridades desportivas a respeito dos calendários, e continuará mantendo todas as cautelas na prevenção, como tem feito desde o início da pandemia, garantindo a máxima segurança a seus atletas e funcionários - diz a nota.
O Fluminense também divulgou que irá suspender as atividades sociais e esportivas da sede de Laranjeiras, entre os dias 26 de março e 04 de abril. Os funcionários devem permanecer trabalhando em home office, com exceção de serviços essenciais à manutenção clube.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
- O Fluminense, em nome da ciência e da preservação das vidas estará perfeitamente alinhado, às determinações das autoridades e continuará mantendo todas as cautelas na prevenção, como tem feito desde o início da pandemia, garantindo a máxima segurança a seus atletas e funcionários - afirma a segunda nota.Veja abaixo as notas oficiais na íntegra:
"Fluminense apoia restrições para Combate à Covid-19
O Fluminense Football Club respeita e apoia as restrições determinadas pelas Prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói, que se somam àquelas medidas anunciadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O clube aguarda manifestação oficial das entidades dirigentes do futebol (Conmebol, CBF e Federação de Futebol do Rio de Janeiro), às quais cabe organizar todos os calendários de competições frente à nova onda de contaminações pela Covid-19, que apresenta características ainda mais preocupantes do que a primeira.
Caso as autoridades esportivas decidam pela paralisação de todas as atividades (e não somente aquelas a serem realizadas nas cidades citadas), o Fluminense, em nome da ciência e da preservação das vidas estará perfeitamente alinhado, cumprindo o que for determinados pelas autoridades desportivas a respeito dos calendários, e continuará mantendo todas as cautelas na prevenção, como tem feito desde o início da pandemia, garantindo a máxima segurança a seus atletas e funcionários".
"Fluminense suspenderá atividades sociais e esportivas na sede
O Fluminense Football Club, seguindo orientações das autoridades estaduais e municipais, suspenderá suas atividades sociais e esportivas da sede do clube, entre os dias 26 de março e 04 de abril. Os funcionários devem permanecer trabalhando em home office, com exceção de serviços essenciais à manutenção clube.
Conforme permissão especificada no decreto, lanchonetes, restaurantes e bares do clube estarão liberados para atendimento somente por sistema de entrega em domicílio e retirada na porta do clube (vedado, em qualquer hipótese, o consumo no local, acesso às dependências da sede, sendo a retirada na portaria de acesso principal do clube).
O Fluminense, em nome da ciência e da preservação das vidas estará perfeitamente alinhado, às determinações das autoridades e continuará mantendo todas as cautelas na prevenção, como tem feito desde o início da pandemia, garantindo a máxima segurança a seus atletas e funcionários".

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