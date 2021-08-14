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futebol

Fluminense divulga resultado de exame de Gabriel Teixeira

Tricolor ainda espera contar com o retorno de Caio Paulista, que teve lesão na coxa direita e está em transição, mas ainda é dúvida...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 11:16

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 11:16
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
O Fluminense usou o Twitter, na manhã deste sábado, para informar o resultado do exame de Gabriel Teixeira, que precisou ser substituído no confronto de ida da Libertadores entre o Tricolor e o Barcelona-EQU. Segundo o clube, foi detectado uma lesão na coxa do atleta.
+ Veja a tabela do Brasileirão!- Gabriel Teixeira teve lesão na coxa esquerda detectada em exame de imagem realizado nesta sexta-feira - postou o perfil do clube, no Twitter. O clube não divulgou uma previsão de retorno, mas a tendência é que o atleta desfalque a equipe nas próximas partidas, como contra o Internacional, no domingo, e Barcelona (EQU), na próxima quinta, pela volta das quartas de final da Libertadores, em Guayaquil.
O Fluminense ainda espera contar com o retorno de Caio Paulista, que teve lesão na coxa direita e está em transição, mas ainda é dúvida.

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