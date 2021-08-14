Fluminense divulga resultado de exame de Gabriel Teixeira

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

O Fluminense usou o Twitter, na manhã deste sábado, para informar o resultado do exame de Gabriel Teixeira, que precisou ser substituído no confronto de ida da Libertadores entre o Tricolor e o Barcelona-EQU. Segundo o clube, foi detectado uma lesão na coxa do atleta.

+ Veja a tabela do Brasileirão!- Gabriel Teixeira teve lesão na coxa esquerda detectada em exame de imagem realizado nesta sexta-feira - postou o perfil do clube, no Twitter. O clube não divulgou uma previsão de retorno, mas a tendência é que o atleta desfalque a equipe nas próximas partidas, como contra o Internacional, no domingo, e Barcelona (EQU), na próxima quinta, pela volta das quartas de final da Libertadores, em Guayaquil.