Fluminense divulga relacionados para o clássico com Nenê e Marcos Paulo; Luiz Henrique será poupado

Crédito: Daniel Perpétuo/Fluminense FC

O Fluminense divulgou na manhã desta quarta a lista de relacionados para o Fla-Flu desta noite. O clássico acontece às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há 3 partidas, o Tricolor tenta encostar no G6 após a chegada do técnico Marcão, que testou positivo para Covid-19 e não estará à beira do campo.

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Na relação, as novidades ficam por conta do zagueiro Luccas Claro, que está recuperado de lesão a volta à equipe. Além dele, Marcos Paulo e Nenê, que treinaram entre os reservas nas últimas atividades no CT Carlos Castilho, também foram relacionados para o clássico. Para substituir Marcão, o auxiliar técnico Ailton comandará o Fluminense no jogo desta noite. Por outro lado, o jovem Luiz Henrique, recuperado de lesão, não estará à disposição e será poupado. O atacante retornou da seleção brasileira sub-20 com dores na coxa direita e teve uma lesão constatada no fim de dezembro, porém o clube decidiu poupá-lo "por ainda estar na fase de risco de lesão".

Com isso, a possível escalação que o auxiliar técnico Ailton utilizará no primeiro jogo do Fluminense em 2021 é: : Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred.