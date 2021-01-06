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Fluminense divulga relacionados para o clássico com Nenê e Marcos Paulo; Luiz Henrique será poupado

Dupla de titulares treinou entre os reservas nas últimas atividades no CT Carlos Castilho, mas está na lista. Por outro lado, jovem atacante será poupado pela comissão técnica...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 12:35

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 12:35

Crédito: Daniel Perpétuo/Fluminense FC
O Fluminense divulgou na manhã desta quarta a lista de relacionados para o Fla-Flu desta noite. O clássico acontece às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há 3 partidas, o Tricolor tenta encostar no G6 após a chegada do técnico Marcão, que testou positivo para Covid-19 e não estará à beira do campo.
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Na relação, as novidades ficam por conta do zagueiro Luccas Claro, que está recuperado de lesão a volta à equipe. Além dele, Marcos Paulo e Nenê, que treinaram entre os reservas nas últimas atividades no CT Carlos Castilho, também foram relacionados para o clássico. Para substituir Marcão, o auxiliar técnico Ailton comandará o Fluminense no jogo desta noite. Por outro lado, o jovem Luiz Henrique, recuperado de lesão, não estará à disposição e será poupado. O atacante retornou da seleção brasileira sub-20 com dores na coxa direita e teve uma lesão constatada no fim de dezembro, porém o clube decidiu poupá-lo "por ainda estar na fase de risco de lesão".
Com isso, a possível escalação que o auxiliar técnico Ailton utilizará no primeiro jogo do Fluminense em 2021 é: : Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred.
Desde a saída do técnico Odair Hellmann para o Al Wasl, dos Emirados Árabes, o Tricolor das Laranjeiras não conquista uma vitória. Dessa forma, o time tem 40 pontos e está na sétima colocação. Até o momento, a equipe empatou com o Vasco por 1 a 1 e perdeu para Atlético Goianiense e São Paulo por 2 a 1, sob o comando de Marcão.

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