Fluminense divulga relacionados para jogo com Madureira sem boa parte de titulares e com Bobadilla

O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida diante do Madureira, neste domingo, às 11h05, pela última rodada da Taça Guanabara. Com diversos titulares poupados, as novidades ficam principalmente por conta do atacante Raúl Bobadilla e os jovens Jefté e João Neto.
Dos atletas que começaram jogando no empate por 1 a 1 com o River Plate, na quinta, apenas o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Nino e o meia Yago Felipe foram relacionados. A escolha de poupar se dá porque o Flu já viaja nesta segunda para a Colômbia, onde enfrenta o Santa Fe na quarta, pela Libertadores.
Esta lista marca também alguns retornos: o zagueiro Matheus Ferraz está recuperado de lesão no joelho, enquanto Miguel, Paulo Henrique Ganso e Yuri, preteridos por opção técnica, voltam a ser opção para Roger Machado.
O Fluminense não tem mais chances de conquistar o título da Taça Guanabara e briga apenas para definir qual será seu adversário na semifinal do Carioca. Atualmente seria Fla-Flu. Se vencer, Flu x Portuguesa. Se empatar ou perder, se mantém o clássico.Veja a lista completa:Goleiros: Marcos Felipe e Muriel;Zagueiros: Frazan, Manoel, Matheus Ferraz e Nino;Laterais: Danilo Barcelos, Igor Julião, Jefté e Samuel Xavier;Meio-campistas: Cazares, Gabriel Teixeira, Hudson, Miguel, Ganso, Wellington, Yago Felipe e Yuri;Atacantes: Abel Hernandez, Bobadilla, Caio Paulista, João Neto e Lucca.