Fluminense divulga relacionados para jogo com Madureira sem boa parte de titulares e com Bobadilla

Crédito: Bobadilla já está treinando com o elenco, mas ainda não estreou (Reprodução/site do Fluminense

O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida diante do Madureira, neste domingo, às 11h05, pela última rodada da Taça Guanabara. Com diversos titulares poupados, as novidades ficam principalmente por conta do atacante Raúl Bobadilla e os jovens Jefté e João Neto.

Dos atletas que começaram jogando no empate por 1 a 1 com o River Plate, na quinta, apenas o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Nino e o meia Yago Felipe foram relacionados. A escolha de poupar se dá porque o Flu já viaja nesta segunda para a Colômbia, onde enfrenta o Santa Fe na quarta, pela Libertadores.

Esta lista marca também alguns retornos: o zagueiro Matheus Ferraz está recuperado de lesão no joelho, enquanto Miguel, Paulo Henrique Ganso e Yuri, preteridos por opção técnica, voltam a ser opção para Roger Machado.