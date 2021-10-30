Fluminense divulga detalhes da nova plataforma de sócio-torcedor

No dia seguinte a anunciar sua plataforma nova de sócio-torcedor, o Fluminense detalhou os passos que os associados têm de fazer. De acordo com o clube, "a nova Lei Geral de Proteção de Dados não permite que uma senha seja migrada de um sistema para outro". Com isto, o sócio terá de gerar uma nova senha no primeiro acesso à plataformaO torcedor do Tricolor das Laranjeiras terá de entrar no site nense.com.br, clicar em “Login” e gerar uma nova senha para acessar o sistema. De acordo com o clube, "ninguém perde nada na troca. Todos os direitos e benefícios são preservados. Ao contrário, o Sócio só tem a ganhar com o acesso a um ambiente muito mais fácil de navegar, um sistema de pontuação (que está em fase final de testes e será lançado muito em breve), além de outras novidades".