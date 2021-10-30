Fluminense divulga detalhes da nova plataforma de sócio-torcedor

No dia seguinte a anunciar sua plataforma nova de sócio-torcedor, o Fluminense detalhou os passos que os associados têm de fazer. De acordo com o clube, "a nova Lei Geral de Proteção de Dados não permite que uma senha seja migrada de um sistema para outro". Com isto, o sócio terá de gerar uma nova senha no primeiro acesso à plataformaO torcedor do Tricolor das Laranjeiras terá de entrar no site nense.com.br, clicar em “Login” e gerar uma nova senha para acessar o sistema. De acordo com o clube, "ninguém perde nada na troca. Todos os direitos e benefícios são preservados. Ao contrário, o Sócio só tem a ganhar com o acesso a um ambiente muito mais fácil de navegar, um sistema de pontuação (que está em fase final de testes e será lançado muito em breve), além de outras novidades".
O Fluminense disponibilizou o contato da Central de Atendimento pelo telefone (21) 3512-2500, WhatsApp (21) 98178-1397 ou pelo chat bit.ly/ChatFlu.
Os torcedores que quiserem se associar poderão fazer adesão nos planos atualmente disponíveis em qualquer plano atualmente disponível.
O Fluminense informou que os dados do cartão de crédito cadastrados na antiga plataforma serão migrados nos próximos dias. Segundo o Tricolor das Laranjeiras, durante este processo, os dados serão transferidos de maneira segura, garantindo o sigilo das informações conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
O clube frisa ao associado que "caso seja de sua vontade, já pode efetuar o cadastro de um novo cartão como forma de pagamento ou atualizar seus dados no sistema".