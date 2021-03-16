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Fluminense: Discurso de Roger Machado na estreia e festa da vitória ditam os bastidores do clássico

Novo comandante apareceu motivando a equipe na preleção antes do duelo contra o Flamengo. jogadores festejaram o primeiro triunfo da temporada com gol de Igor Julião...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 06:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 06:30
Crédito: Roger Machado estreia e incentiva jogadores antes do clássico diante do Flamengo (Reprodução/FluTV
Um das expectativas da torcida do Fluminense nesta temporada era a estreia do técnico Roger Machado. Identificado com o clube, o novo comandante apareceu motivando a equipe na preleção antes do duelo contra o Flamengo. Além disso, o vídeo dos bastidores da vitória no clássico, publicado pela FluTV mostrou a comemoração dos jogadores no gol do lateral-direito Igor Julião, que atuou no meio-campo em determinado momento do jogo.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- O futebol é o jogo da vida. Lá dentro de campo, quando nosso sangue começa a ferver, é a gente na maior essência do nosso ser. O futebol é analogia de uma guerra. Quando a gente coloca a bola dentro do gol adversário, abre-se o mundo para a gente - disse aos jogadores antes da partida o técnico Roger Machado.
> Confira mais noticias sobre o Fluminense​Ao final da partida, o técnico voltou a discursa para os atletas e destacou que a vitória deve ser valorizada. Em outro momento, ele afirma que todos terão oportunidade de mostrar seu futebol e que o time vai longe na temporada. - Não existe injustiça em resultado, ainda mais em clássico. Vencemos porque atuamos firmes. O adversário é forte, temos que valorizar. Mas fizemos um jogo onde os que começaram jogando ajudaram a manter o zero no placar e depois conseguimos, com as substituições e a contribuição dos que vieram do campo, decidir a partida. O mérito é de todos. Todos terão oportunidade. Se prepararem. Não tenho receio de colocar ninguém para jogar. Não importa se tenha 10, 20, 30 ou 40 anos. Na adversidade e se entregando dentro de campo, vamos longe - finalizou.
No momento de descontração, alguns jovens do Tricolor passaram pelo famoso trote ao rasparem a cabeça. Gabriel Teixeira e Kayky, que entraram durante a partida, além de Matheus Martins e João Neto, que acabaram cortados da relação, foram os atletas da base que passaram pela brincadeira.

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