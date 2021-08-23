Fluminense: Destaque do time sub-18, Lara Dantas pede dispensa e vai jogar nos Estados Unidos

O Fluminense sofreu uma baixa considerável no time de base feminino. O clube informou, nesta segunda-feira, que a família da meia Lara Dantas pediu dispensa junto ao clube para se transferir aos Estados Unidos, onde irá estudar e continuar o desenvolvimento esportivo.
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A jogadora de 15 anos era uma das jogadoras de destaque da equipe sub-18 do Fluminense. Pelo Tricolor, foram 28 partidas disputadas e várias convocações para a Seleção Brasileira sub-17.
O Tricolor acatou ao pedido e liberou a jogadora. Como não possui contrato profissional com as atletas, o Fluminense não tem direito a nenhum valor de transferência. O caso é parecido com o da zagueira Tarciane, que deixou o vínculo amador com o Tricolor para assinar o Corinthians.