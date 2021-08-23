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Fluminense: Destaque do time sub-18, Lara Dantas pede dispensa e vai jogar nos Estados Unidos

Família da meia de 15 anos solicitou liberação junto ao clube para continuar estudos e desenvolvimento na América do Norte...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 18:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 18:10
Crédito: ADRIANO FONTES - FLUMINENSE F.C.
O Fluminense sofreu uma baixa considerável no time de base feminino. O clube informou, nesta segunda-feira, que a família da meia Lara Dantas pediu dispensa junto ao clube para se transferir aos Estados Unidos, onde irá estudar e continuar o desenvolvimento esportivo.
+ Brasileirão, Copa do Brasil e base: veja quais são os jogos e onde assistir o Fluminense na semana
A jogadora de 15 anos era uma das jogadoras de destaque da equipe sub-18 do Fluminense. Pelo Tricolor, foram 28 partidas disputadas e várias convocações para a Seleção Brasileira sub-17.
O Tricolor acatou ao pedido e liberou a jogadora. Como não possui contrato profissional com as atletas, o Fluminense não tem direito a nenhum valor de transferência. O caso é parecido com o da zagueira Tarciane, que deixou o vínculo amador com o Tricolor para assinar o Corinthians.

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