Fluminense: Destaque do time sub-18, Lara Dantas pede dispensa e vai jogar nos Estados Unidos

Crédito: ADRIANO FONTES - FLUMINENSE F.C.

O Fluminense sofreu uma baixa considerável no time de base feminino. O clube informou, nesta segunda-feira, que a família da meia Lara Dantas pediu dispensa junto ao clube para se transferir aos Estados Unidos, onde irá estudar e continuar o desenvolvimento esportivo.

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A jogadora de 15 anos era uma das jogadoras de destaque da equipe sub-18 do Fluminense. Pelo Tricolor, foram 28 partidas disputadas e várias convocações para a Seleção Brasileira sub-17.