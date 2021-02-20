Fluminense derrota o Pérolas Negras e se mantém com 100% de aproveitamento no Carioca feminino

O Fluminense deu mais um passo em sua caminhada no Campeonato Carioca feminino. Na tarde deste sábado, as Guerreiras do Fluzão derrotaram o Pérolas Negras por 3 a 1 no CT Vale das Laranjeiras e mantiveram seus 100% de aproveitamento na competição. A equipe, que marcou com Rayane Arruda, Leticia e Lene, foi a 12 pontos. As tricolores voltarão a campo no próximo sábado para realizar o clássico diante do Flamengo, às 15h30, na Gávea.
O JOGO
O Tricolor das Laranjeiras saiu na frente aos 20 minutos. Após jogada de Maria Luiza, Rayane Arruda bateu no cantinho e estufou a rede. A equipe ainda desperdiçou uma oportunidade com Letícia e viu uma cabeçada de Lene ser salva pela goleira Flor.
Na etapa final, o Pérolas Negras se lançou à frente e conseguiu igualar o marcador graças a um pênalti convertido por Fernanda aos 20. Porém, também em cobranças de pênalti, as Guerreiras encontraram o caminho da vitória. Letícia converteu a cobrança aos 27 e Lene decretou a vitória por 3 a 1.
A meia Kelly destacou a postura da equipe no triunfo tricolor.
- A gente sabia que seria um jogo difícil, estudamos bastante o adversário, equipe forte, bem postada. Fizemos esse trabalho durante a semana e graças a Deus conseguimos concluir com a vitória de hoje, mas o que mais nos motivou foi a notícia que tivemos sobre a melhora do nosso auxiliar Isaias, dedicamos essa vitória para ele, jogamos por ele e pelas meninas que se lesionaram. Temos clássicos pela frente, mas estamos preparadas - disse.