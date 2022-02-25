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Fluminense define treinadores dos times femininos adulto e Sub-20

Ricardo Silva assume o time principal e Douglas Oliveira comanda a equipe de base após as saídas de Filipe Torres e Thaissan Passos...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2022 às 15:19
Depois da demissão de Filipe Torres e da saída de Thaissan Passos para o Corinthians, o Fluminense anunciou os novos treinadores dos times femininos adulto e Sub-20. Ricardo Silva, que já havia sido oficializado no começo de fevereiro trabalhando com as duas equipes, fica com o grupo principal, enquanto Douglas Oliveira assume a base.Ricardo Silva assumiu temporariamente as duas categorias e terá como missão no time adulto o acesso para a série A1 do Campeonato Brasileiro. No Estadual, o Tricolor foi vice-campeão nos últimos três anos. Para a temporada 2022, sete atletas chegaram para reforçar a equipe depois de algumas saídas.
- Encaro esse desafio como um dos maiores, e mais importante da minha carreira. Sem dúvidas estou muito seguro para buscar os objetivos traçados para essa temporada. Vamos buscar o tão sonhado acesso a série A1, competindo em alto nível na temporada, mas é imprescindível criar uma mentalidade vencedora para superarmos todos desafios ao longo do ano - disse ao site oficial.
Já Douglas Oliveira iniciou a sua caminhada com a modalidade no Centro Olímpico (SP), onde permaneceu por seis temporadas e comandou as categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15, conquistando os principais títulos de sua carreira: Danone Nations Cup, em Nova York, Liga de Desenvolvimento Sub-14, Sul-Americano e Disney Cup. Ele também dirigiu a equipe B do Valadares de Gaia, de Portugal, que jogava a segunda divisão nacional feminina e em seu último trabalho, foi auxiliar da base feminina do São Paulo, onde conquistou o Brasileiro Sub-18 2021 e o Paulista Sub- 17.
Crédito: RicardoSilvacomandaráaequipeadultadofemininodoFluminense(Foto:LeonardoBrasil/FFC

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