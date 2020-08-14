Fluminense contrata promessa do Cuiabá para seu sub-17

Crédito: Assessoria Dourado

O Fluminense contará com mais um reforço para suas categorias de base. Nesta sexta-feira, o Cuiabá confirmou o empréstimo do zagueiro Guilherme Brandão, de 17 anos, até o fim da temporada, com a possibilidade do Tricolor das Laranjeiras exercer compra de parte dos direitos econômicos posteriormente.

O jovem fazia parte do elenco sub-17 da equipe mato-grossense desde o ano passado e chegou a disputar um Campeonato Estadual da categoria. Em seguida, ele passou a fazer parte do elenco profissional do Cuiabá e chamou a atenção do Fluminense.

- Sou grato ao Cuiabá por realizar meu sonho de ser jogador de futebol. Aqui no Dourado. Vivi os melhores momentos da minha vida. Agora, me preparo para uma oportunidade que aguardo há muito tempo. Estou muito feliz com a chance de poder defender o Fluminense - disse.