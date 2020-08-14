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Fluminense contrata promessa do Cuiabá para seu sub-17

Empréstimo do zagueiro Guilherme Brandão ao Tricolor das Laranjeiras é confirmado nesta sexta-feira. Jogador se mostra otimista com a mudança de ares...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 18:43

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 18:43

Crédito: Assessoria Dourado
O Fluminense contará com mais um reforço para suas categorias de base. Nesta sexta-feira, o Cuiabá confirmou o empréstimo do zagueiro Guilherme Brandão, de 17 anos, até o fim da temporada, com a possibilidade do Tricolor das Laranjeiras exercer compra de parte dos direitos econômicos posteriormente.
O jovem fazia parte do elenco sub-17 da equipe mato-grossense desde o ano passado e chegou a disputar um Campeonato Estadual da categoria. Em seguida, ele passou a fazer parte do elenco profissional do Cuiabá e chamou a atenção do Fluminense.
- Sou grato ao Cuiabá por realizar meu sonho de ser jogador de futebol. Aqui no Dourado. Vivi os melhores momentos da minha vida. Agora, me preparo para uma oportunidade que aguardo há muito tempo. Estou muito feliz com a chance de poder defender o Fluminense - disse.
Sem data para apresentação oficial no Tricolor das Laranjeiras confirmada, Guilherme Brandão já realiza treinamentos on-line com o restante do elenco sub-17 da sua nova equipe.

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