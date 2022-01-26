Fluminense contrata Matheus Devellard para reforçar o sub-23 durante a temporada

O Fluminense trouxe mais um reforço para a temporada, desta vez para a categoria sub-23. Nesta quarta, o clube assinou com Matheus Devellard, meia de 21 anos que pertence ao Artsul. O contrato, que vai até o fim de 2022, prevê a opção de compra do atleta para o Tricolor. O jovem tem passagens pelas bases do Boavista e Taubaté. Matheus subiu para a categoria profissional na última temporada, quando atuava no Taubaté. Em 2021, disputou a Série A2 do Paulista e a Copa Paulista, competição em que se destacou. Em 11 jogos, marcou dois gols. Em 2020, fez oito partidas e marcou três gols, ainda pelo sub-20 do time paulista. No Rio de Janeiro, atuou na base do Boavista em 2019. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW