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futebol

Fluminense contrata Matheus Devellard para reforçar o sub-23 durante a temporada

Meia de 21 anos tem passagens pelo Taubaté e Boavista; Contrato dá opção de compra ao final do empréstimo...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 13:52

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 13:52

O Fluminense trouxe mais um reforço para a temporada, desta vez para a categoria sub-23. Nesta quarta, o clube assinou com Matheus Devellard, meia de 21 anos que pertence ao Artsul. O contrato, que vai até o fim de 2022, prevê a opção de compra do atleta para o Tricolor. O jovem tem passagens pelas bases do Boavista e Taubaté. Matheus subiu para a categoria profissional na última temporada, quando atuava no Taubaté. Em 2021, disputou a Série A2 do Paulista e a Copa Paulista, competição em que se destacou. Em 11 jogos, marcou dois gols. Em 2020, fez oito partidas e marcou três gols, ainda pelo sub-20 do time paulista. No Rio de Janeiro, atuou na base do Boavista em 2019. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
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Crédito: Fluminenseacertouempréstimoatéofimdatemporada(Divulgação/Instagram/@matheusdevellard

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