Fluminense conquista Taça Donos da Bola sub-11; sub-18 triunfa em Torneio Internacional do Chile

A quinta-feira foi assinalada pelas vitórias de Xerém. Em jogo válido pela final da Taça Donos da Bola sub-11, o Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 0, na Vila Olímpica de Caxias, e conquistou o título. Com dois gols de Suzano e um de Ryan, a categoria conquistou o bicampeonato da competição. Mais cedo, o Fluminense sub-18 também triunfou. A equipe bateu a Universidad de Chile por 3 a 1, no Complexo Desportivo de Quilín, em jogo válido pelo Torneio Internacional sub-18 do Chile. Joilson, Vinicius e Caio Amaral marcaram a primeira vitória do campeonato, que tem o Tricolor como único convidado estrangeiro.
Para o torneio, o clube enviou o grupo que conquistou o Brasileiro sub-17 em 2020, conhecido por 'Geração dos Sonhos. Neste sábado, o Fluminense sub-18 enfrenta o Santiago Wanderes, outro time do grupo. Na outra chave, estão o Chile sub-17, Everton e o Colo-Colo.