  • Fluminense conquista Taça Donos da Bola sub-11; sub-18 triunfa em Torneio Internacional do Chile
Moleques de Xerém venceram o Flamengo, na Vila Olímpica de Caxias, e levaram o troféu; Fluminense sub-18 vence Universidad de Chile no Torneio Internacional...
LanceNet

02 dez 2021 às 18:41

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 18:41

A quinta-feira foi assinalada pelas vitórias de Xerém. Em jogo válido pela final da Taça Donos da Bola sub-11, o Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 0, na Vila Olímpica de Caxias, e conquistou o título. Com dois gols de Suzano e um de Ryan, a categoria conquistou o bicampeonato da competição. Mais cedo, o Fluminense sub-18 também triunfou. A equipe bateu a Universidad de Chile por 3 a 1, no Complexo Desportivo de Quilín, em jogo válido pelo Torneio Internacional sub-18 do Chile. Joilson, Vinicius e Caio Amaral marcaram a primeira vitória do campeonato, que tem o Tricolor como único convidado estrangeiro.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroPara o torneio, o clube enviou o grupo que conquistou o Brasileiro sub-17 em 2020, conhecido por 'Geração dos Sonhos. Neste sábado, o Fluminense sub-18 enfrenta o Santiago Wanderes, outro time do grupo. Na outra chave, estão o Chile sub-17, Everton e o Colo-Colo.
Crédito: Moleques de Xerém venceram o décimo título da base do Fluminense no ano (Mailson Santana/Fluminense FC)

