Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense conhece adversários do Brasileiro Feminino sub-20; equipe encontra rival no Grupo E
futebol

Fluminense conhece adversários do Brasileiro Feminino sub-20; equipe encontra rival no Grupo E

CBF realizou o sorteio das chaves da competição nesta sexta-feira; Brasileiro Feminino sub-20 começa no dia 3 de maio ...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 16:37
A CBF realizou, nesta sexta-feira, o sorteio das chaves para o Brasileiro Feminino sub-20. O Fluminense ficou no Grupo E, onde irá encontrar o Flamengo. Além do rival, as Meninas de Xerém também enfrentarão o Cresspom-DF e o Goiás. Em 2021, a equipe encerrou o torneio na quinta colocação, com 33,3% de aproveitamento. Os 24 clubes participantes foram divididos em seis grupos com quatro equipes, e os primeiros colocados do último torneio assumem a cabeça de chave. A competição tem o início marcado para o dia 3 de maio e vai até o dia 2 de julho. Até a última temporada, a CBF organizava o Brasileiro Feminino de base nas categorias sub-16 e sub-18. A partir deste ano, contudo, a entidade alterou a competição para as categorias sub-17 e sub-20. A iniciativa tem o intuito de dar continuidade à formação das jovens atletas.
Crédito: FluminenseficounoGrupoE,juntoaoCresspom,GoiáseFlamengo(MarinaGarcia/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
comprar imóvel, comprar apartamento
Cresce o número de pessoas que moram sozinhas no ES
foto geral do evento
Lançamento do 34º Recall A Gazeta celebra a força das marcas na memória do capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados