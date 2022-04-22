Fluminense conhece adversários do Brasileiro Feminino sub-20; equipe encontra rival no Grupo E

A CBF realizou, nesta sexta-feira, o sorteio das chaves para o Brasileiro Feminino sub-20. O Fluminense ficou no Grupo E, onde irá encontrar o Flamengo. Além do rival, as Meninas de Xerém também enfrentarão o Cresspom-DF e o Goiás. Em 2021, a equipe encerrou o torneio na quinta colocação, com 33,3% de aproveitamento. Os 24 clubes participantes foram divididos em seis grupos com quatro equipes, e os primeiros colocados do último torneio assumem a cabeça de chave. A competição tem o início marcado para o dia 3 de maio e vai até o dia 2 de julho. Até a última temporada, a CBF organizava o Brasileiro Feminino de base nas categorias sub-16 e sub-18. A partir deste ano, contudo, a entidade alterou a competição para as categorias sub-17 e sub-20. A iniciativa tem o intuito de dar continuidade à formação das jovens atletas.